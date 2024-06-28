Bülent Korkmaz'dan TFF'ye sert tepki!

A Milli Takım'ın eski kaptanlarından Bülent Korkmaz, EURO 2024'te oynanan maçlar için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bilet istediğini ancak karşılık bulamadığını açıkladı.

Ay-Yıldızlı takıma uzun yıllar hizmet eden Bülent Korkmaz, "TFF'den EURO 2024 için bilet istedim, bu karşılığı göremedim. Bu üzücü bir şey." ifadelerini kullandı.

"102 KERE MİLLİ OLMUŞUM!"

TFF'nin milli oyunculara yeterli değeri vermediğini ifade eden Korkmaz, "Ben 102 kez milli oldum, burada mütevazı olmayacağım. Orada Aykut diye bir arkadaşımız vardı bizi çok güzel ağırladı. Hakan Ünsal da oradaydı ama görüşemedik. Biz locadaydık onlar tribündeydi, çok üzüldüm. Hakan Ünsal da milli takım oyuncusu. Buna dikkat etmeleri lazım." dedi.

"VEFA BİR SEMT ADI"

Son olarak TFF yönetimi için üzüldüğünü söyleyen Korkmaz, "TFF eğer değer verecekse, milli oyuncusuna değer verecek. Buna kulüpler de dahil. Ben üzülmedim, onlar adına üzüldüm. Ben dünyanın neresine gidersem gideyim birilerini bulurum. İlla ki birileri çıkar bana maçı izlettirir. Bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor. 'Vefa bir semt adı' diyorlar değil mi..." sözlerini sarf etti.