Bülent Korkmaz'dan transfer açıklaması: Takviyelerle daha iyi olacağız

26 Aralık 2021 Pazar 19:36 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 19:36

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında 1-1 sonuçlanan Aytemiz Alanyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük maçının ardından Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, karşılaşmayı değerlendirdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyun geneline bakıldığında savunma anlamında iyi durduklarını söyledi. Korkmaz, "Hücumda özellikle ikinci yarıda çok pozisyon bulduk ama olmadı. Bir defa geldiler gol oldu. Futbolda bunlar oluyor ama en azından yenilmedik. İyi bir takım, çok yetenekli, çok etkili oyuncuları var ki santraforları çok önemli bir oyuncu. Bir defa geldi gol oldu. Buna da imkan vermememiz lazım ama futbolda bunlar oluyor. Genel anlamda 28 puan topladık. Bence çok iyi bir puan geçen sene çok kaliteli bir kadro vardı Alanyaspor'da ve 31 puan topladı. Dolayısıyla puanlama olarak çok memnunum. Bence önemli bir başarı elde ettik. Tabii ki yapacağımız takviyelerle daha iyi olacağız. Zaten başkanla konuştum bu konuyu." diye konuştu.