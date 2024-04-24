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Spor

Bülent Uygun: Avrupa kupalarına gitmek için şansımız yüksek

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

IHA24 Nisan 2024 Çarşamba 13:58 - Güncelleme:
Bülent Uygun: Avrupa kupalarına gitmek için şansımız yüksek
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'in 34. haftasında konuk edecekleri Konyaspor'u mağlup etmek istediklerini dile getirdi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, denge çalışmalarıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Bülent Uygun, hafta sonu Konyaspor ile oynayacakları maça ilişkin, "Şimdi birbirinden zorlu maçlar var. Bu ligin efsaneleri, olmazsa olmazı dediğimiz, her zaman olması gerektiğini düşündüğümüz il takımlarımız var. Gerçekten takımı izlemek ayrı bir keyifti ama seyircisini izlemek daha da büyük bir keyifti. Bursaspor'umuzu, Eskişehirspor'umuzu, Zonguldakspor'umuz gibi şehirlerin ve spor camiasının önemli takımlarının düşmüş olması gerçekten üzüntü verici. Bununla beraber de bu lige renk katacak Sakaryaspor gibi, Kocaelispor gibi Erzurumspor gibi birçok güzel şehir takımlarımız var. Onların da bir an önce bu düşen takımlarla beraber tekrar Süper Lig'e gelmesini istiyoruz. Konyaspor da zorlu bir süreç." dedi.

"AVRUPA KUPALARINA GİTMEK İÇİN GERÇEKTEN ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK"

Takım olarak hedeflerinin Avrupa'ya gitmek olduğunu söyleyen Uygun, "Bizim de Avrupa kupalarına gitmek için gerçekten şansımız çok yüksek. Evimizdeki maçları kazandığımızda deplasmandan da puanlarla döndüğümüzde bu zorlu süreci atlatacağız. Yani bu kadar ekonomik anlamda bir bütçesi diğerlerine göre düşük olan bir takımın yaş ortalamasına da baktığımızda gerçekten imkansızı başarmış olacak benim futbolcu kardeşlerim. O yüzden de onlara teşekkür ediyorum. Tecrübe bazen yaşanarak elde edildiği için onların o kalitesi, insanlığı, çalışkanlığı ve bireysel yetenekleriyle bu süreci başardılar. Şimdi kalan bu 5 haftada da onlardan o performansı bekliyoruz. Konyaspor gibi iyi bir takımı kendi evimizle, seyircimizle birlikte yenerek o sürecin kalan bölümünde en güzel şekilde tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

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