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Spor

Bülent Uygun, başarısızlığın faturasını taraftara kesti

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklama tepki toplarken, Uygun yenilgiyi taraftarlara bağladı.

IHA27 Ağustos 2024 Salı 11:02 - Güncelleme:
Bülent Uygun, başarısızlığın faturasını taraftara kesti
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor sahasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı ekipte Teknik Direktör Bülent Uygun, maç sonu yaptığı basın toplantısında tepki çeken sözler söylemişti. Eyüpspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ü hedef gösteren Uygun'un, Sivasspor taraftarları hakkında yapmış olduğu açıklama da büyük tepkilere yol açmıştı. Taraftarlar, Uygun'a yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle sosyal medya üzerinden kızgınlıklarını dile getirerek Sivasspor Yönetimi'nin bu duruma bir an önce önlem almasını istediler.

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