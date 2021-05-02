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Spor

Bülent Uygun: Cenaze evinde düğün yapılmaz

Süper Lig'in 39. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, zorlu ligde kümede kalmayı başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

AA02 Mayıs 2021 Pazar 19:17 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 19:17
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Bülent Uygun, Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Denizlispor'un ligden düştüğü için üzüntülü olduğunu söyledi.

Kendisinin geçen sezon Denizli'de çalıştığını hatırlatan Uygun, takımın geçen sezon kümede kalmasına yardımcı olduğunu ve sonra ayrıldığını hatırlattı.

"Cenaze evinde düğün yapılmaz" ifadelerini kullanan Uygun, takımda psikolog gibi çalışarak sorunların üstesinden geldiklerini ve futbolcularla kümede kalmayı başardıklarını söyledi.

Futbolcularını tebrik ettiğini ifade eden Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başta Sayın Başkanım Hasan Kartal olmak üzere yönetim kurulumuz, hep birlikte taraftarımız bir ruh olduk, birlik olduk ve dua ettik. Ligde de kenetlendik ve bugün itibariyle 45 puan alarak büyük bir çoğunluğunu geçtiğimiz bu ligde çok zor olan kümede kalma işini başarmış olduk. O yüzden Rizespor camiasını tebrik ediyorum. Yeni sezonda daha değişik ve daha iyi hedefler için yeni planlama yapacağız. Denizlispor'un da inşallah tez zamanda tekrar hak ettiği bu lige ve Avrupa'larda destan yazdığı yıllara dönmesi dileğiyle hepsini sevgi ve selamlarımı iletiyorum."

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