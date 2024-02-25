İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2024 Pazar / 16 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0708
  • EURO
    33,679
  • ALTIN
    2032.57
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bülent Uygun: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz
Spor

Bülent Uygun: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Pendikspor'u sahasında 4-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA25 Şubat 2024 Pazar 17:19 - Güncelleme:
Bülent Uygun: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Pendikspor'u konuk eden ve sahadan 4-1 galibiyetle ayrılarak bu sezonki 9. galibiyeti alan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, "Pendikspor'a baktığımızda Umut gibi, Thiam gibi iyi futbolcuları barındıran bir takım. Özel bir takıma karşı oyun oynadık. Bartuğ'un omzunun çıkması bütün planımızı değiştirdi. Yediğimiz golden sonra bocaladık ama hemen geri toparladık. Güçlü bir takıma karşı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tribünün esas sahipleri taraftarlarımız da yerlerine geri geldiler. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Bize köstek olanlara gereken cevabı da vermeliyiz. Bugün 6.'lığa yükseldik. Durmadan çalışacağız. Sezon sonunda inşallah mutlu şeyler yaşayacağız" diye konuştu.

"MANAJ'IN FİYATI 15 MİLYON EURO"

Bir basın mensubunun, "Rey Manaj'a birçok kulübün ilgisi var. Bununla ilgili neler söylersiniz?" sorusuna Uygun, "Manaj, ben geldiğimden beri üzerine koyarak oynuyor. Hırsını ve isteğini göstermiş olması bizim için mutluluk verici. Takımda herkes görevini iyi bir şekilde yerine getiriyor. Hepsi istekli ve arzulu. Manaj'ı Fransa'dan ve İspanya'dan isteyenler var. Arabistan ve Katar'dan da isteyenler var. Sezon sonunda yönetimimiz gereğini yapacaktır. Bir fiyatı var 15 milyon Euro. Tek değişmeyen vardır o da Sivasspor'dur. Manaj hakkındaki kararı yönetim verecektir" diye cevap verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.