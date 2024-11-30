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Spor

Bülent Uygun: Hakem bütün taktir haklarını rakipten yana kullandı

Net Global Sivasspor'un çalıştırıcısı Bülent Uygun, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

30 Kasım 2024 Cumartesi 00:45 - Güncelleme:
Bülent Uygun: Hakem bütün taktir haklarını rakipten yana kullandı
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Net Global Sivasspor'un çalıştırıcısı Bülent Uygun, açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 2-1 yenilen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, "Kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz maçta maalesef mağlup olduk." dedi.

Uygun, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına rakibi tebrik ederek başladı.

Karşılaşmanın gayet güzel ve çekişmeli geçtiğini dile getiren Uygun, "Kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz maçta maalesef mağlup olduk." ifadesini kullandı.

Bireysel hatalar yaptıklarını belirten Uygun, kendi bireysel yetenekleriyle de gol bulamadıklarını kaydetti.

Girdikleri pozisyonları gole çevirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Uygun, "Rakip bizi yenmeyi başardı. Seyirci baskısıyla hakem bütün taktir haklarını da rakipten yana kullandı." diye konuştu.

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