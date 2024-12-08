Bülent Uygun: Kendi evimizde kazanan taraf olmak istiyoruz

Bülent Uygun, Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Galatasaray'ın namağlup olduğunu hatırlatan Bülent Uygun, maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Bülent Uygun'un açıklamaları şöyle:

"Malum geçen maçta, Kasımpaşa maçında hava şartları uygun olmadı. Bununla birlikte hava şartlarının daha iyi olmasıyla stadyum ve zemin iyi. Futbol oynamaya elverişli. Güzel bir hava diyebiliriz.

Galatasaray namağlup gidiyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi. 3-3-4 sisteminde oynamayı seviyorlar. Rakibin önemli planları ve oyuncuları var. Bununla ilgili elimizden geldiği şekilde çalıştık. Kazanmak önemli. Eksiklerimiz var. Elimizde yetenekli, özverili bir kadro var. Futbol adına güzellikleri sergilemek istiyoruz. Kendi evimizde kazanan taraf olmak istiyoruz."