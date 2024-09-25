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Spor

Bülent Uygun: Milli arada eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Başakşehir maçı öncesi konuştu. Uygun, ' Göztepe maçının ardından verilecek milli maç arasında tüm eksikleri tamamlamak, oyun anlayışımızı ve mantığımızı sergilemek istiyoruz.' dedi.

25 Eylül 2024 Çarşamba 18:57 - Güncelleme:
Bülent Uygun: Milli arada eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Başakşehir iyi bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor. İyi bir oyunla ve yetenekli ayaklarımızla sonucu almak istiyoruz. İnşallah kazanan taraf olarak taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında kendi sahasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uygun, "Başakşehir iyi bir takıma sahip. İstanbul takımı olma avantajını en iyi şekilde kullanıp, birbirinden yetenekli iyi futbolcuları transfer edebildi. Sistemi ve oyun kurgusunu yaklaşık 10-15 senedir sürdürüyor. Genç jenerasyonun başarılı hocalarından Çağdaş hocamız da oradaki görevini yürütüyor. Zor bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızın desteği ile bu zor maçı kendi lehimize çevirmek istiyoruz. Buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. İyi taraflarımızı sahaya yansıtmak istiyoruz. İyi bir oyunla ve yetenekli ayaklarımızla sonucu almak istiyoruz. İnşallah kazanan taraf olarak taraftarımızı mutlu edeceğiz. Takımımızda eksiklerimiz var. Alex Pritchard'in adalesinde bir gerilme oldu. Maça yetişir mi? Bilmiyorum ama diğer sakatlarımızın yetişmesi zor. Balde'nin kart cezası bitti o da bizim adımıza sevindirici" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ MAÇ ARASINDA EKSİKLERİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ'

Geride kalan 7 haftalık süreçte takımın performansının sorulması üzerine Uygun, "Elimizdeki kadro yapısıyla, özellikle yeni gelen arkadaşlarla takım kurgusunu kurmak gerçekten zor oluyor. Milli maç arasında bunu biraz olsa telafi ettik. Göztepe maçının ardından verilecek milli maç arasında tüm eksikleri tamamlamak, oyun anlayışımızı ve mantığımızı sergilemek istiyoruz. Milli maç arasında yurtdışından bazı takımlara teklif götürdük. Cumhuriyet Kupası'nı oynamak istiyoruz" diye konuştu.

Uygun ayrıca, İstanbul'da görevi sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz ile vefat eden eski futbolcu Hikmet Kasap'a da Allah'tan rahmet diledi.

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