İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2024 Cuma / 4 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3438
  • EURO
    34,4801
  • ALTIN
    2437.36
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bülent Uygun: Mourinho, Klopp gelse yapamaz dediler
Spor

Bülent Uygun: Mourinho, Klopp gelse yapamaz dediler

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

12 Nisan 2024 Cuma 22:56 - Güncelleme:
Bülent Uygun: Mourinho, Klopp gelse yapamaz dediler
ABONE OL

Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"MOURINHO, KLOPP GELSE YAPAMAZ DENDİ"

Futbolculara teşekkür ederek sözlerine başlayan Bülent Uygun, "Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çok sendrom yaşadık, son dakikada 5 futbolcumuz ayrılmak istedi, 6 oyuncumuz sakatlandı ve o süreçte çok mağlubiyet aldık. Hepsinin alnından öpüyorum. Teknik ekibime teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de taraftarlarıma. Bugün buraya 300 tane 'Yiğido' geldi bir sürpriz yaparak." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca hep zorlu takımların hocalığını yaptığını söyleyen Bülent Uygun şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Trabzonspor merkezden hücum eden bir takım. Geçişlerde iyi kapatıp Rey Manaj üzerinden kontratak planımızı iyi sahaya sürdük. Kalan maçlarımızda ne kadar puan alırsak o kadar mutlu olacağız. Ligin en az bütçeli ikinci takımı ve en yaşlı takımıyız. Gerçekçi konuşmamız lazım; çok zor maçlarımız var. Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor... Hayatım boyunca 8 takımım hep düşmeye oynadı. Mourinho, Klopp gelse başaramaz dendi. Biz hep başardık. O yüzden de ekibimi bir kez daha tebrik ediyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.