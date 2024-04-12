Bülent Uygun: Mourinho, Klopp gelse yapamaz dediler

Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"MOURINHO, KLOPP GELSE YAPAMAZ DENDİ"

Futbolculara teşekkür ederek sözlerine başlayan Bülent Uygun, "Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çok sendrom yaşadık, son dakikada 5 futbolcumuz ayrılmak istedi, 6 oyuncumuz sakatlandı ve o süreçte çok mağlubiyet aldık. Hepsinin alnından öpüyorum. Teknik ekibime teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de taraftarlarıma. Bugün buraya 300 tane 'Yiğido' geldi bir sürpriz yaparak." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca hep zorlu takımların hocalığını yaptığını söyleyen Bülent Uygun şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Trabzonspor merkezden hücum eden bir takım. Geçişlerde iyi kapatıp Rey Manaj üzerinden kontratak planımızı iyi sahaya sürdük. Kalan maçlarımızda ne kadar puan alırsak o kadar mutlu olacağız. Ligin en az bütçeli ikinci takımı ve en yaşlı takımıyız. Gerçekçi konuşmamız lazım; çok zor maçlarımız var. Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor... Hayatım boyunca 8 takımım hep düşmeye oynadı. Mourinho, Klopp gelse başaramaz dendi. Biz hep başardık. O yüzden de ekibimi bir kez daha tebrik ediyorum."