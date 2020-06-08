Bülent Uygun: ''Sneijder'in Galatasaray hayali var''

08 Haziran 2020 Pazartesi 18:08 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 18:08

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, hakkında TRT Spor canlı yayınında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

"Sneijder ile beraber Katar ekibi Al Gharafa'da birlkte çalıştınız, öğrencinizdi, Sneijder, Türkiye'de hangi takıma teknik direktör veya antrenör olarak geliyor?" şeklindeki soru üzerine Uygun şunları söyledi:

"GALATASARAY HAYALİ KURUYOR, TERİM ÇAĞIRIRSA KOŞA KOŞA GELİR"



"Sneijder kendisini geliştiriyor, antrenörlük konusunda eğitimler alıyor. İyi bir Galatasaraylı ve Galatasaray taraftarı tarafından da çok seviliyor. Ajax'ta zaten altyapı eğitimi konusundaki eğitimine devam ediyor. İleriki süreçteki hayallerinden biri Galatasaray'da teknik direktör olmak. Aynı şekilde İnter'de Real Madrid'de teknik direktör olmak istiyor. Bildiğim kadarıyla Real Madrid'de teknik ekibe katılması konusunda bir arzu var. Ama Sneijder şu anda net bir karar vermiş değil. Tabii ki Fatih Terim hocamız çağırırsa Galatasaray'a koşa koşa gelir. Onun dışında şuraya gidecek buraya gelecek diye bir durum şu an yok. Belki bir teklif gelirse o takıma teknik direktör olarak gelebilir. Ona bir şey diyemem."

"SNEIJDER'İN EKİBİME KATILMASI..."

Uygun, "Siz, Sneijder'i Denizlispor'a yardımcı antrenör olarak getirmeyi düşündünüz mü?" sorusu üzerine ise "Ben her zaman Sneijder'e 'Benim ekibimde her zaman yerin var. Ne zaman istersen, bize şeref verirsin' diyorum. Onunla bu konuyla ilgili de zaten görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.