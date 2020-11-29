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Spor

Bülent Uygun, yoğun bakımdaki Yılmaz Vural'ın son durumunu açıkladı

Teknik direktör Bülent Uygun, meslektaşı Yılmaz Vural'ın durumunun stabil olduğunu ve kritik 48 saate girdiklerini söyledi.

DHA29 Kasım 2020 Pazar 17:27 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 17:27
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Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden teknik direktör Yılmaz Vural'ın meslektaşı Bülent Uygun, DHA'ya tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumuyla ilgili konuştu.

Uygun, Yılmaz Vural'ın durumunun stabil olduğunu ifade ederek, "Yılmaz Vural hocam şu anda entübeden dolayı yatıyor. Stabil durumda. Şekeri de var, onu düşürmeye çalışıyorlar. Son kritik 48 saatteyiz" dedi.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Bu arada Yılmaz Vural'ın ailesi de sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Açıklamada, Vural'ın 2'nci kez koronavirüse yakalandığı ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, Yılmaz Vural'ın tedaviye pozitif yönde reaksiyon verdiği bildirildi.

Vural ailesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Babamız Yılmaz Vural, ilk kez Covid-19 sebebiyle tedavi altındadır. 2. Kez Covid-19'a yakalandı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk test pozitif çıkmasına rağmen sonraki tüm testler negatif çıkmıştır. Tedbir amaçlı 14 gün karantina uygulanmıştır. Babamız şu an ise; tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor. Böyle devam etmesini umuyoruz. Yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz."

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