Bülent Uygun'dan maç sonu istifa cevabı

21 Eylül 2021 Salı 19:44 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 19:45

Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Uygun, Altay'a 2-1 yenildikleri maçın ardından yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalar yaptı.

Bülent Uygun açıklamasında, "Durumu izah etmek zor. Takım ve şehir olarak galibiyet hasreti var. Yaşanan bu sendrom futbolcuların performansını etkiliyor. Sezon başı takım kurgusunu, idmanlaraı yapamazsanız biraz meşakatli bir süreç olur. Remy sahanın bozuk olmasını bahane etti, bunları konuşacağız. Her şeyi yapan bir Rizespor vardı. Beni performans anlamında mutlu ettiler. Önemli bir yol aldık ama bugün 3 puan alsak farklı şeyler konuşurduk" dedi.

Takımın durumuna değinen deneyimli çalıştırıcı, "Geçen sezon geldiğimizde Rizespor düşmüştü, ayağa kaldırdık. İyi bir takım kurduk, asla böyle bir şey yaşamayacağız. Ortada bir suç varsa benimdir. Tazminat falan böyle şeyleri başkanla konuşmayız. Başkan istediğimiz her şeyi yapmaya çalıştı. Ben inanıyorum ki Rizespor bu maçta oyunuyla gelişti. Sakatlarımız da düzelince çok daha iyi olacağız" sözlerini kullandı.

İstifa çağrılarına yönelik ise, "Taraftarımız haklı onlar baştacı. Hep takımın iyi olmasını isterler. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Küfür olmadıkça tepki verebilirler. Biz çalışmaya, takımı geliştirmeye mecburuz. Ne olursa olsun ben elimden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyorum." açıklamasını yaptı.