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  • Bülent Uygun'dan Manaj-Galatasaray iddiasına cevap! ''Sözleşmesi bitmeden kralı gelse alamaz''
Spor

Bülent Uygun'dan Manaj-Galatasaray iddiasına cevap! ''Sözleşmesi bitmeden kralı gelse alamaz''

Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, Konyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Son dönemde takımın golcüsü Rey Manaj'ın Galatasaray ile anılması konusuna değinen Uygun, 'Takımımızın transferinde sözleşmesi bitmeyen hiçbir futbolcuyla feriştahı, kralı gelse görüşemez. Böyle bir dünya yok, sonrasına bakarız.' yorumunda bulundu.

27 Nisan 2024 Cumartesi 20:28 - Güncelleme:
Bülent Uygun'dan Manaj-Galatasaray iddiasına cevap! ''Sözleşmesi bitmeden kralı gelse alamaz''
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu ve ani ataklarla deplasmanlarda iyi sonuçlar aldığını ifade etti.

Rakiplerinin oyun anlayışına göre önlemler almaya çalıştıklarını belirten Uygun, "Belki Konyaspor bizden daha çok hak etti. Pozisyon olarak çok üretemedik, kora kor 90 dakikalık bir mücadele vardı." dedi.

Golcü oyuncu Rey Manaj'ın attığı golle Avrupa hayaline bir adım daha yaklaştıklarını aktaran Uygun, "Rey Manaj golünü atarak 3 puan alıp, Avrupa yolunda ümidimizi, isteğimizi, arzumuzu ortaya koymuş oldu. Kalan maçlarımızdaki alacağımız sonuçlarla bu hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bülent Uygun, Rey Manaj'ın Trabzonspor,'un eski futbolcusu Hami Mandıralı gibi şutlar çektiğini belirterek, "Topun hızını görmezdik, roketle yarışır gibi topa vururdu. Aynı şekilde Rey Manaj'da bu yetenek var. Allah vergisi. Topa nereden gelirse gelsin her türlü en iyi şekilde vuran ve bu vuruş tekniğiyle beraber de skora katkı yapan çok özel ve önemli bir futbolcu. Sahada da çok faulü maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

"NİKOLİC'İN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Kaleci Ali Şaşal Vural'ın yerine bu maçta Nikolic'i denediğini aktaran Uygun, Sırp kalecinin performansından memnun kaldığını aktardı.

Ali Şaşal Vural'ın yönetimle anlaştığını dile getiren Uygun, "Bugün itibariyle yönetimimizle anlaştı, ondan sonraki süreçte güzel bir şekilde gidecek. Ama Nikolici de görmemiz gerekiyordu. Çünkü sezon sonunda ne olacağını görmek ve yeni sezondaki kalecilerimizin kimler olacağını görmek zorundayım. Nikolic'in performansından da memnunum."

MANAJ - GALATASARAY SORUSUNA YANIT

Bülent Uygun, golcü oyuncu Rey Manaj'ın isminin Galatasaray ile anıldığının sorulması üzerine "İç transferde belirli bir yol almaya çalışıyoruz. Takımımızın transferinde sözleşmesi bitmeyen hiçbir futbolcuyla feriştahı, kralı gelse görüşemez. Böyle bir dünya yok, sonrasına bakarız. Herkes hak ettiğini alır." şeklinde görüş belirtti.

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