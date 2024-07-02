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Spor

Bülent Uygun'dan Rey Manaj açıklaması!

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, transfer çalışmalarına yönelik açıklamada bulunarak, 'Rey Manaj'ın durumuna göre de 2 santrafor. Rey Manaj gitmezse de 1 santrafor daha yani alternatif olarak almak istiyoruz.' dedi.

IHA2 Temmuz 2024 Salı 19:03 - Güncelleme:
Bülent Uygun'dan Rey Manaj açıklaması!
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Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Teknik Direktör Bülent Uygun ise antrenman öncesi, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uygun, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını temenni ederek, "Yeni sezonumuz bütün takımlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Herkese Allah kazasız belasız, sakatsız bir sezon geçirmeyi, futbolcu kardeşlerimize nasip etsin. Sivasspor yeni sezonu bugün itibariyle açmış bulunmaktayız. Bugün de milli maç olması münasebetiyle çok önemli bir gün. Milli takım adına Türkiye'nin birleştiği sevgi tohumlarımızın ektiği final yolunda inşallah İspanya'yla final oynamasını ümit ettiğimiz, arzuladığımız milli takımımıza da üstün başarılar diliyorum. Son zamanlardaki en iyi yetenekli jenerasyonla kendi futbolumuzu, Türkiye için neler yapabileceğini göstereceği bir Avrupa Şampiyonası'nda inşallah bizlere başarı yaşatırlar." dedi.

"15 TANE FUTBOLCUMUZLA YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Öte yandan Uygun, "Sivasspor olarak bildiğiniz üzere 15 tane futbolcumuzla yollarımızı ayırdık. Bununla alakalı transfer komitemiz başta Gökhan Karagöl olmak üzere Bahattin Eken, Burak başkan olmak üzere çalışmalarını devam ettiriyorlar. Yakın zaman içerisinde 3-4 futbolcuyu da kadromuza katacağımızı düşünüyorum. Anlaşmasını istediğimiz bazı futbolcular da var" ifadelerini kullandı.

"REY MANAJ GİTMEZSE 1 SANTRAFOR ALACAĞIZ"

Transfer yapılacak mevkilerden bahseden Uygun, "Şimdi 2 tane stoper istiyoruz. Bununla beraber 2 tane daha orta sahaya büyük bir ihtimalle ya da 1 tane daha olabilir 2 de olma ihtimali var. Rey Manaj'ın durumuna göre de 2 santrafor. Rey Manaj gitmezse de 1 santrafor daha yani alternatif olarak almak istiyoruz. Bütün planımız bu yönde. 2-3 tane de inandığımız Türk çocuklar var. Arzuladığımız, getirmek istediğimiz. Eğer onlar getirebilirsek kadro zenginliğini en güzel şekilde yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEKİ EN UCUZ KOMBİNE BİZDE OLACAK"

Uygun son olarak, taraftar gruplarının yeni sezonda birleşeceğini duyurarak, "Gerçekten teşekkür edilmesi gereken bir durum cereyan etti. Taraftarlar grupları kendileri benle görüşmek istediler. Geldiler ve birleşmek istediklerini, yeni bir taraftar grubu olarak Mecnun Otyakmaz Başkanımızdan da yardım isteyerek bir yerde aynı ortamda tek yürek, asıl hedeflerinin Sivasspor'un olduğu tribün yapacaklar bunun sözünü verdiler. O birleşmeyi inşallah önümüzdeki günlerde yaparsak çok güzel bir birliktelik ve taraftar potansiyelini arttırmış oluruz. Türkiye'deki en ucuz kombine bizde olacağı düşüncesindeyim. Yönetimimiz taraftar gelsin diye Alex'i aldı. Taraftarın sevgisine, duasına ihtiyacımız var. En yakın zamanda tribündeki yerlerini de bekleriz" diye konuştu.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma ve denge çalışmalarıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

  • Sivasspor
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