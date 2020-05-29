Bülent Uygun'dan yabancı kuralı çıkışı! '6+2'ye düşmeli'

29 Mayıs 2020 Cuma 22:50 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 22:56

Süper Lig takımlarından Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, ligde uygulanan yabancı sayısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Uygun, yabancı sınırının 6+2'ye düşürülmesi gerektiğini söyledi.

"2007'DEN BERİ PROJELER SÖYLÜYORUM"

Türkiye'de yetişen genç oyuncuların yetenekli olduğundan bahseden Uygun, "2007'den beri projeler söylemekteyim. Yabancı sayısının kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini söyleyenlerdenim. 20 milyon gencimiz var, hepsi birbirinden yetenekli, maalesef değerlerini bilemedik. Sınırın 6+2'ye düşmesi çok doğru bir karar olur, en yakın dönemde uygulanmalı." diye konuştu.

"TOP TOPLAYICIYA GEREK YOK"

Karşılaşmalarda görev alan top toplayıcılarla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Maçlarda top toplayıcı lazım mı? Hayır, biz de toplayabiliriz. Top nereye kadar gidebilir ki?" dedi.