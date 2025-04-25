İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2025 Cuma / 27 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4192
  • EURO
    43,6889
  • ALTIN
    4070.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bülent Uygun'un acı günü! Kötü haber geldi
Spor

Bülent Uygun'un acı günü! Kötü haber geldi

Teknik direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun, hayatını kaybetti.

Haber Merkezi25 Nisan 2025 Cuma 14:34 - Güncelleme:
Bülent Uygun'un acı günü! Kötü haber geldi
ABONE OL

Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun, hayatını kaybetti.

Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Almina Tude Uygun'un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazının ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek.

SAKARYASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sakaryaspor, Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hemşehrimiz Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu da, Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.

Yapılan paylaşımda; "Federasyonumuzda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. A Milli Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun'un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhume Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet; Bülent Uygun'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

  • Bülent Uygun
  • Almina Tude Uygun
  • Vefat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.