Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun, hayatını kaybetti.

Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Almina Tude Uygun'un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazının ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek.

SAKARYASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sakaryaspor, Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hemşehrimiz Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu da, Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.

Yapılan paylaşımda; "Federasyonumuzda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. A Milli Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun'un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhume Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet; Bülent Uygun'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.