İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2024 Cuma / 5 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8029
  • EURO
    36,855
  • ALTIN
    2947.93
  • BIST100
    10074.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bülent Uygun'un, Galatasaray'a şansı tutmuyor
Spor

Bülent Uygun'un, Galatasaray'a şansı tutmuyor

Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, daha önce Galatasaray'a rakip olduğu 17 maçta yalnızca 2 galibiyet elde edebildi.

IHA6 Aralık 2024 Cuma 13:36 - Güncelleme:
Bülent Uygun'un, Galatasaray'a şansı tutmuyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasınd lider Galatasaray'ı ağırlayacak Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, sarı-kırmızılılara karşı 17 maça çıkarken, sadece 2 kez kazanabildi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, 8 Aralık Pazar günü taraftarı önünde lider Galatasaray'la oynayacak. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un, rakibine karşı şansı tutmuyor. Uygun, kariyerinde 6 farklı takımın başında Galatasaray'a karşı mücadele etti.

Bülent Uygun; Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Çaykur Rizespor ile Galatasaray'a karşı çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, Uygun'un takımlarını 11 kez mağlup ederken, 4 maç ise beraberlikle sona erdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.