Spor

Bulgaristan, A Milli Takımımızla oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Bulgaristan Milli Takımı, A Milli Takımımızla oynayacağı karşılaşma öncesi son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı.

AA14 Kasım 2025 Cuma 20:08 - Güncelleme:
Bulgaristan, A Milli Takımımızla oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Türkiye'ye konuk olacak Bulgaristan Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda teknik direktör Alexander Dimitrov yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak.

