A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 yenince Bulgar medyası ve futbol yorumcuları takımlarına sert eleştirilerde bulundu.

"MİLLİ TAKIM'DAN UTANIYORUZ"

Bulgar teknik direktör Velislav Vutsov, maçın ardından BNT'ye yaptığı açıklamada utanç verici bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Maçı bugün kaybetmiyoruz, yönetim ve çalışma şeklimiz yüzünden yıllardır kaybediyoruz. Her şey paramparça. İşte, bugün başka bir deney. Aptallık korkunç. Oyuna 8 yeni oyuncu girdi. Birbirlerini tanımadıkları çok açık. Belki de ilk kez görüyorlardır. Yaş ortalamasını düşürmüş olmamızın ne önemi var. En iyiler milli takımda oynamalı. Milli takımdan utanmamalıyız ama utanıyoruz. Golü geri aldığımız için biraz şanslıydık, ama bu şans geçici, klas ise kalıcıdır. Bugün konuk takım bize 6 gol attı ve 100 yıldır onlara yaptıklarımızın karşılığını aldı" dedi ve Türkiye'nin tarihte ilk kez Bulgaristan'ı deplasmanda yenmesine vurgu yaptı.

"DEMEK Kİ APTALIZ"

Bir dönem Denizlispor ve Antalyaspor'da forma giyen eski futbolcu Gosho Ginchev de "Aynı hataları bir, iki, üç kez yapıyoruz. Demek ki aptalız" ifadelerini kullandı.

İşte 6-1'lik skorun Bulgar basınındaki yorumları:

24CHASA: "Bulgaristan için "Vasil Levski"de kabus! Türkiye bize karşı 6 gol attı"

"Takımımızın yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov'un ilk maçında Bulgaristan, "Vasil Levski"nin ortasında Türkiye'ye 1-6 yenildi. Bu yenilgiyle takımımız, 3 mağlubiyetle grupta sonuncu sırada yer almaya devam ediyor, ancak en azından Dünya Kupası elemelerinde bir gol atmış olduk. Bu, son yıllarda iç sahada aldığımız en ağır mağlubiyetlerden biri. İç sahada en son 6 gol yediğimiz maç, 2019'da yine Vasil Levski'de İngiltere'ye 0-6 yenildiğimiz maçtı.

DNEVNIK: "Bulgaristan'ın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki tarihi mağlubiyeti"

"Bulgaristan Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerinde bir kez daha ağır bir yenilgi aldı. Bu kez Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda Türkiye'ye 1-6'lık skorla. Utanç verici sayısal ifadenin yanı sıra, şimdiye kadar Bulgaristan topraklarında galibiyet alamayan bu rakibe karşı tarihi bir yenilgi."

DNES: "Türkiye bizi Sofya'da 6-1 yendi"

"Bulgaristan, Dünya Kupası E Grubu'nda üçüncü yenilgisini aldı; bu kez Sofya'da Türkiye'ye 1-6'lık net bir skorla yenildi. Böylece Bulgaristan, sıfır puanla grubun son sırasında kalırken, Türkiye'nin puanı 6 oldu."

PLOVDIV24: "Yeni teknik direktörün ilk maçında Bulgaristan için utanç verici bir kayıp"

"Bulgaristan, Dünya Kupası E Grubu'nda Avrupa bölgesinde mücadele eden Türkiye'ye, yeni milli teknik direktörü Alexander Dimitrov'un ilk maçında 1-6'lık skorla kabus gibi bir yenilgi aldı."

FROG NEWS: "Utanç verici: Türkiye Sofya'da bize karşı 6 gol attı"

"Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilk resmi maçın üzerinden 100 yıl geçti ve bu, tarihimizin en ağır yenilgisi oldu. Üstelik bu yenilgi, bir Bulgar stadyumunda bu rakibe karşı aldığımız ilk yenilgiydi."

SEGA: "Türkiye, Sofya'nın ortasında milli takımımızla alay etti"

"Artık netleşti. Bulgaristan, 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Bu, E Grubu eleme maçında Türkiye'ye evinde 1-6 yenilmesinin ardından yaşandı. Bu maç, yeni teknik direktörümüz Alexander Dimitrov'un ilk maçıydı, ancak o kesinlikle bunu sevgiyle hatırlamayacak."

CORNER: "Türkiye bizi futbolda da ezdi geçti"

"Rezil. Bu güzel Türkçe kelime, Bulgaristan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki üçüncü maçındaki performansını tanımlamak için kullanılabilir. Türkiye, Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 6-1'lik skorla bizi ezerek yendi."