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Spor

Bulgaristan, Hollanda'yı 3-2 ile geçti

Bulgaristan, FIVB Voleybol Milliler Ligi beşinci karşılaşmasında Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.

İHA2 Haziran 2022 Perşembe 18:55 - Güncelleme:
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FIVB Voleybol Milliler Ligi beşinci maçında Bulgaristan, Hollanda'yı 3-2 yendi.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Simonovska Sonja (Karadağ), Kovar Vlastimil (Çek Cumhuriyeti)

BULGARİSTAN: Dimitrova Gergana, Dimitrova Nasya, Paskova Miroslava, Kitipova Lora, Barakova Petya, Saykova Borislava (Todorova mira, Vuchkova, Todorova Zhana, Marinova, Chausheva, Milanova, Shahpazova, Vasileva)

HOLLANDA: Savelkoel Fleur, Plak Celeste, Knollema Jolien, Lohuis Juliet, Schoot Myrthe, Van Aalen Sarah (Bongaerts, Baijens, Vos, Jasper, Timmerman, De Zwart, Reesing Dambring

SETLER: 25-15, 12-25, 19-25, 25-15, 15-7

SÜRE: 130 dakika (25, 24, 26, 25, 15)

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