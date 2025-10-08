2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, Bulgaristan ile kritik bir maçta karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde milli futbolcu Uğurcan Çakır cephesinde ise sevindiren bir gelişme yaşandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; A Millî Takım'ın ilk iki idmanında hafif sakatlığı nedeniyle yer alamayan Uğurcan Çakır, bugün yapılan antrenmana katıldı.

Öte yandan bir başka milli futbolcu Merih Demiral'ın ise takımla birlikte çalıştığı belirtildi.

İşte TFF'den gelen açıklama;

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde bu ay oynayacağı karşılaşmaların ilkinde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek, 14 Ekim'de ise Gürcistan'ı Kocaeli'de ağırlayacak A Millî Takımımız, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.

Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından futbolcular iki gruba ayrıldı. Birinci grup top kapma, ikinci grup ise savunma oyuncularına yönelik pas çalışması yaptı. Daha sonra topluca son vuruşlar, top kapma ve taktik üzerinde çalışıldı. Son bölümde ise taktiksel oyun oynandı.

Ay-Yıldızlıların bu akşam yaptığı antrenmanı TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan da izledi.

A Millî Takımımız, yarın saat 17.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve Gürcistan karşılaşmalarının hazırlıklarına devam edecek.