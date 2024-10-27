Trabzonspor ilk yarıda rakip kaleye şut çekemedi.

Tijanic'in şutu 85. dakikada direkte patladı.

Göztepe'nin 8'deki golü faul nedeniyle iptal edildi.

Karşılaşma Göztepe'nin baskılı oyunuyla başladı. İzmir temsilcisi ilk yarıda şanssız anlar yaşamasa belki de maçı koparabilirdi. 8. dakikada Solet'in bulduğu gol faul nedeniyle iptal edildi. 21'de Uğurcan karşı karşıya çıkardı.

28'de Dennis'in atılmasıyla eksilen Göz-Göz, buna rağmen ezilmedi ama 40'ta yine karşı karşıya kaçırdı. Karadeniz ekibine ilk yarıda şut şansı tanımayan Göztepe, baskıyla kazandığı toplarla pozisyon üretti. Şenol Güneş, ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı.

İleride etkisiz kalan Bardhi ve Draguş çıktı. Cham ve Nwakaeme girdi. Sağ bek Malheiro'nun yerine ise Denswil girdi. Daha etkili bir görüntü sergileyen Fırtına, 60'ta yediği gole 64'te penaltıyla karşılık verdi. Trabzon, kalan dakikada oyuna hükmetse de gol bulamadı. Tijanic, 90+2'de Göztepe'ye galibiyeti getirdi.

"DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZDI!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, son dakikada yenilen golle alınan mağlubiyetle ilgili konuştu. Kötü bir oyun sergilediklerini belirterek taraftarlardan özür dileyen deneyimli çalıştırıcı, "Maçın sonuna baktığınızda bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Kötü bir mağlubiyet. Oyun başında rakibin baskısını bekliyorduk.

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra hala rakip kaleye gidememek bizim için olumsuz bir tabloydu. İlk yarıyı boşa geçirdik. İkinci yarı hamle yaptık ama yeterli oldu. Rakip çok koştu, çok istedi. Ne ofansif ne defansif başarılı olamadık. Sorumlu benim. Futbolun birebir ofansif ve defansif pozisyonlarında eksik kaldık.

Onları tebrik etmek lazım. Bizim için ne kadar kötü tablo varsa onlar için o kadar iyi bir tablo var. Çalışırsanız Allah yardım eder. Biz yapamadık. Taraftarlardan özür diliyorum. Bundan daha kötü bir oyun olamaz" dedi.

"TARAFTARIMIZ 11. OYUNCU"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, galibiyeti şöyle değerlendirdi: "Harika bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim. Takımla gurur duyuyorum. Galibiyeti hep birlikte aldık. 10 kişi kaldık ancak oyuncularım bunu hissetmedi. Taraftarımız, 11. oyuncu görevini aldı. Kendilerine teşekkür ederim."

"MAĞLUBİYET BAHANEMIZ YOK"

Bordo-Mavililer'in yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, çok kötü bir maç geçirdiklerini söyledi. Nijeryalı hücum oyuncusu, "Bu mağlubiyetin bizim adımıza bahanesi yok. Çok kötü bir maç geçirdik. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra kazanmamız gereken bir maçtı. İlk deplasmanda galibiyetini almak istemiştik ama maalesef olmadı" ifadelerini kullandı.

"GÖZTEPE BİZDEN FAZLA GİBİYDİ"

2 gol yemesine rağmen yaptığı kurtartışarla yıldızlaşan Uğurcan Çakır, "Maça istediğimiz gibi başladık aslında. Göztepe 10 kişi kaldıktan sonra oyun sistemimiz çöktü. Herkes saklanmaya başladı. Göztepe, bizden daha fazla gibiydi. Maçı daha çok isteyen Göztepe'ydi. Onları tebrik ediyorum. Bizim adımıza ben utanç duyuyorum. Herkesin kendisini sorgulaması lazım" dedi.