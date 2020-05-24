Bundesliga 2 zirve yarışında Hamburg ile A.Bielefeld puanları paylaştı

IHA 24 Mayıs 2020 Pazar 18:50 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 18:59

Almanya 2. Bundesliga’nın 27. hafta mücadelesinde zirve yarışında olan 2 ekip karşı karşıya geldi. Lider Arminia Bielefeld, takipçisi Hamburg’a konuk olurken mücadele golsüz beraberlikle sona erdi. Alınan bu sonuçla beraber lider Bielefeld puanını 53’e yükseltirken, ikinci sırada bulunan Hamburg ise 46 puana çıktı.

Ligde 3. sırada yer alan Stuttgart’ın deplasmanda Holstein Kiel’e 3-2 mağlup olmasıyla Hamburg rakibinin de 1 puan önüne geçti. Karşılaşma öncesinde korona virüs nedeniyle Almanya’da hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.