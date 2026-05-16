Bundesliga sona erdi! İşte küme düşenler ve Avrupa bileti alanlar...

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında 9 maç oynandı ve sezon sona erdi. Maçlar sonucunda Avrupa kupası bileti alanlar, küme düşenler belli oldu.

Günün en kritik maçında Wolfsburg, deplasmanda St. Pauli'yi 3-1 mağlup ederek kümede kalma maçı oynamaya hak kazandı. Mağlup takım St.Pauli ise, evinde Mainz'a 2-0 yenilen Heidenheim ile birlikte küme düştü.

Şampiyon Bayern Münih ile birlikte Borussia Dortmund, Leipzig ve Stuttgart, Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

Heidenheim ve Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

RB Leipzig'i 4-1 mağlup eden Freiburg, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Eintracht Frankfurt ise Stuttgartt ile 2-2 berabere kaldı ve Konferans Ligi'ne katılma hakkını kaçırdı.

TOPLU SONUÇLAR

Gladbach 4-0 Hoffenheim

Leverkusen 1-1 Hamburg

Bayern Münih 5-1 Köln

Frankfurt 2-2 Stuttgart

Freiburg 4-1 Leipzig

Heidenheim 0-2 Mainz

St.Pauli 1-3 Wolfsburg

Union Berlin 4-0 Augsburg

Werder Bremen 0-2 Dortmund