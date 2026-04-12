  • Bundesliga tarihine geçen karar! Union Berlin'in yeni teknik direktörü Marie-Louise Eta
Union Berlin takımın başına teknik direktör Marie-Louise Eta'yı getirdiğini açıkladı. Bu kararla Bundesliga tarihinde bir ilk yaşandı ve takımın başına bir kadın teknik direktör getirildi.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 10:18 - Güncelleme:
Union Berlin'den Bundesliga'nın tarihine geçecek kararı.

Heidenheim karşısında 3-1 mağlup olan Union Berlin, teknik direktör Steffen Baumgart ile yollarını ayırdı; yerine Marie-Louise Eta geçici olarak görevlendirildi.

İLK KADIN OLDU

Marie-Louise Eta, Bundesliga tarihinde görev alan ilk kadın teknik direktör oldu.

Bir ilki başaran Eta, "Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden memnunum. Union'un gücü, her zaman olduğu gibi böyle durumlarda tüm kuvvetleri bir araya getirmekti. Ve elbette, takımla birlikte belirleyici puanları alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de motosiklet kabusu: Otobüsten inerken hayatının şokunu yaşadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
