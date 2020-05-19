19 Mayıs 2020 Salı 00:12 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 00:12

Almanya Bundesliga'da koronavirüs arasının ardından oynanan 26. hafta mücadelesinde Werder Bremen sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi.

Weserstadion'da oynanan karşılaşmayı Bayer Leverkusen 4-1 kazanarak haftanın en farklı galibiyetlerinden birini aldı.

LEVERKUSEN 5. SIRAYA YÜKSELDİ



Bayer Leverkusen Kai Havertz'in 28. dakikadaki golüyle öne geçmesinin ardından Werder Bremen Selassie'nin 2 dakika sonraki golüne engel olamadı ve maça eşitlik geldi. 33. dakikada yeniden sahneye çıkan Havertz takımını bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.

İkinci yarıda maçın kontrolünü eline alan Bayer Leverkusen 61'de Weiser ve 78. dakikada Türk asıllı oyuncu Kerem Demirbay'ın golüyle skoru 4-1'e getirdi ve maçın skoru ortaya çıktı.

Bu sonucun ardından Leverkusen 50 puana yükseldi ve haftayı 5. sırada tamamladı. Zor günler geçiren Werder Bremen ise 18 puanda kaldı ve düşme potasından bu hafta da kurtulamadı.