Bundesliga'da çılgın maç! Eintracht Frankfurt 6 golle kazandı

Almanya Bundesliga'nın 5. hafta maçında Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.

Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi Frankfurt, 6-4'lük skorla kazandı.

Frankfurt, 11. dakikada Robin Koch'un golüyle öne geçti. 15. dakikada Ansgar Knauff farkı ikiye çıkarırken, 35. dakikada Can Uzun'un asistinde Jonathan Burkardt skoru 3-0 yaptı.

39. dakikada Fares Chaibi takımının dördüncü golünü kaydetti. 45+1. dakikada milli yıldız Can Uzun sahneye çıkarak ilk yarının skorunu belirledi: 5-0.

İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada Robin Koch bir kez daha sahneye çıkarak farkı altıya çıkardı. 72. dakikada Jens Castrop farkı beşe indirdi. 78. dakikada Haris Tabakovic skoru 6-2 yaptı. 83. dakikada Yannik Engelhardt'ın golüyle fark üçe indi. 90+9. dakikada ise Grant Leon Ranos farkı ikiye indirdi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Can Uzun, 57. dakikada yerini Mario Götze'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Frankfurt, puanını 9'a yükseltti. Mönchengladbach, 2 puanda kaldı.

Bundesliga'nın bir sonraki maçında Frankfurt, Bayern Münih'i konuk edecek. Mönchengladbach, Freiburg'u konuk edecek.