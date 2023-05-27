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Bundesliga'da şampiyon bugün belli oluyor

Almanya Bundesliga'da şampiyon bugün oynanacak olan son hafta maçlarının ardından belli oluyor. Lider Borussia Dortmund, takipçisi Bayern Münih'in 1 puan önünde son haftaya girdi. Sarı-siyahlılar, bugün kazanması halinde Bundesliga'da 11 sezonun ardından şampiyon olacak.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Bundesliga'da şampiyon bugün belli oluyor
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Bundesliga'da son haftaya girilirken Borussia Dortmund avantajlı konumda yer alıyor. Bayern Münih'in 1 puan önünde yer alan Dortmund galibiyeti aldığı anda şampiyonluğunu ilan edecek

Almanya'da son hafta maçında ligde bugün Borussia Dortmund, Mainz'ı yenerse şampiyon olacak. Ancak Dortmund berabere kalır ve Bayern Münih de Köln'ü deplasmanda yenerse, mutlu sona Kırmızı-Beyazlılar ulaşacak.

Almanya Ligi Bundesliga'da şampiyon, bugün belli olacak. Sezonun son hafta maçlarının hepsi saat 16.30'da başlayacak. 70 puanlı lider Borussia Dortmund, sahasında Mainz'ın konuğu olacak. Yine aynı saatte 68 puanlı ikinci sıradaki Bayern Münih, Köln deplasmanına çıkacak.

10 YILDIR BAYERN MÜNİH ŞAMPİYON OLUYOR

Teknik direktörlüğünü Thomas Tuchel'in yaptığı Bayern, Bundesliga'da son 10 sezonun hepsinde şampiyon oldu. Geçmişte Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan Edin Terzic'in takımı Dortmund, son zaferini 2012 yılında yaşamıştı. Dortmund, kazanırsa zaferini ilan edecek. Gol averajı daha iyi olan Kırmızı-Beyazlılar'a ise galibiyetin yanı sıra rakibinin Mainz karşısında berabere kalması yetiyor. Bu arada şampiyonluk kupasının orijinali Sarı- Siyahlılar'ın, kopyası da Bayern'in maçında olacak.

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