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Spor

Bundesliga'da şampiyonluk heyecanı Tivibu ile yaşanıyor

Almanya Bundesliga'da şampiyonluk düğümü çözülüyor. Borussia Dortmund, 11 yıllık Byern Münih hükümranlığını yıkmak istiyor. Bayern Münih ise üst üste 12. şampiyonluğunu yaşamak istiyor. Şampiyonluk heyecanı Tivibu ile ekranlara taşınıyor.

IHA26 Mayıs 2023 Cuma 11:07 - Güncelleme:
Bundesliga'da şampiyonluk heyecanı Tivibu ile yaşanıyor
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Almanya'nın dev iki takımı Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in son haftaya kalan şampiyonluk yarışındaki son maçları Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Avrupa'nın en büyük liglerinden Bundesliga'da şampiyonluk haftasını ekranlara taşıyor. Kupaya uzanacak olan takımın belirleneceği Bundesliga'da 34. hafta maçlarında Borussia Dortmund, orta sıra takımlarından Mainz 05'i konuk edecek. Bayern Münih ise zorlu Köln deplasmanında şampiyonluk için sahaya çıkacak. Son hafta maçları yarın saat 16.30'da Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Son olarak 2010-2011 ve 2011-2012 sezonunda duble yaşayan Borussia Dortmund, 11 yıllık kupa hasretine son vermek üzere. Sezon içerisinde birçok kez el değiştiren liderlik koltuğuna son hafta Dortmund oturdu ve mutlu sona çok yaklaştı. Ligin son haftasında Mainz 05'i ağırlayacak olan Dortmund'un, taraftarının şampiyonluk şarkılarını söylemesi için galibiyete ulaşması gerekiyor. Borussia Dortmund'un şampiyonluk için sahaya çıkacağı sezonun son maçı yarın saat 16.30'da Tivibu Spor 1'den yayınlanacak.

Köln deplasmanına gidecek olan Bavyera ekibi Bayern Münih ise mart ayında gelen Alman teknik direktörü Thomas Tuchel'den geri dönüş bekliyor. Köln'den üç puanı almayı hedefleyen Münih temsilcisi, maçı kazanması durumunda Dortmund'un puan kaybetmesini bekleyecek. Bayern Münih'in Köln ile deplasmanda oynayacağı mücadele de yarın saat 16.30'da Tivibu Spor 2'den canlı izlenebilecek.

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