Spor

Bundesliga'da sürpriz: Bayern Münih, ilk yenilgisini aldı

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında sahasında konuk ettiği Augsburg'a 2-1 mağlup oldu.

24 Ocak 2026 Cumartesi 19:28
Almanya Ligi'nde 19. hafta maçında Bayern Münih, Augsburg'u ağırladı. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih maçı 2-1 kaybetti.

Bayern Münih, Bundesliga'da bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Ev sahibi Bayern Münih, 23. dakikada Hiroki Ito'nun golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Konuk ekip Augsburg, 75. dakikada Arthur Largura Chaves ve 81. dakikada Han-Noah Massengo'nun gollerile maçı 2-1 kazandı.

Bu galibiyetin ardından Augsburg puanını 19'a yükseltti. Bayern Münih 50 puanda kaldı.

Bundesliga'da gelecek hafta Bayern Münih, Hamburg'a konuk olacak. Augsburg, St. Pauli'yi ağırlayacak.

