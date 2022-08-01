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Spor

Bundesliga'da yılın futbolcusu belli oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'de forma giyen Fransız milli futbolcu Christopher Nkunku, yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

AA1 Ağustos 2022 Pazartesi 12:09 - Güncelleme:
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Kicker dergisi tarafından organize edilen ve Alman Spor Gazeteciler Derneği (VDS) üyesi 698 gazetecinin katıldığı ankette, Christopher Nkunku 158 oyla yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

2014'ten beri Bayern Münih'te forma giyen ve bu sezon Barcelona'ya transfer olan Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin 138 oyla ikinci sırada yer aldığı ankette, Einracht Frankfurt'un kalecisi Kevin Trapp 65 oyla üçüncü oldu.

Ankette yılın teknik direktörlüğüne ise 276 oyla Freiburg'u çalıştıran 57 yaşındaki Christian Streich seçildi. Streich'i 133 oyla UEFA Avrupa Lig Kupasını kazanan Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner izledi. Köln'ü çalıştıran Steffen Baumgart da 65 oyla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise 141 oyla Bayern Münih'te forma giyen Lea Schüller yılın futbolcusu seçildi.

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