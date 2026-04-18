  • Bundesliga'nın ilk kadın teknik direktörü, kariyerine mağlubiyetle başladı
Wolfsburg, Almanya 1. Bundesliga'nın 30. haftasında Bundesliga'nın ilk kadın teknik direktörü Marie-Louise Eta ile ilk maçına çıkan Union Berlin'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

HABER MERKEZİ18 Nisan 2026 Cumartesi 19:54 - Güncelleme:
Almanya 1. Bundesliga'nın 30. haftasında Union Berlin ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Wolfsburg 2-1'lik skorla kazandı.

Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Patrick Wimmer, 46. dakikada Dzenan Pejcinovic kaydetti.

Union Berlin'in tek golü 86. dakikada Oliver Burke'den geldi.

KADIN TEKNİK DİREKTÖRLE İLK MAÇ

Bundesliga'nın ilk kadın teknik direktörü Marie-Louise Eta ile ilk maçına çıkan Union Berlin, 32 puanda kaldı.

WOLFSBURG 13 HAFTA SONRA KAZANDI

Küme düşme hattındaki Wolfsburg, 13 hafta sonra kazandı ve 24 puana yükselerek umutlarını korudu.

BUNDESLIGA'DA GELECEK HAFTA

Union Berlin, gelecek hafta RB Leipzig'e konuk olacak. Wolfsburg ise sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.

