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Spor

Bundesliga'ya damga vurdu! Kai Havertz durdurulamıyor

Almanya'nın son zamanlarda yetiştirdiği parlayan genç Kai Havertz, 2020 yılında adeta durdurulamıyor. Kaptan olarak çıktığı Borussia Mönchengladbach maçında biri penaltıdan olmak üzere iki gol atan Alman oyuncu, yılın gole en çok katkı yapan iki oyuncusundan biri oldu.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 23:06 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 23:07
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Bayer Leverkusen'in 1999 doğumlu yıldızı Kai Havertz, 2020 yılında adeta durdurulamıyor. Sezonun 27.haftasında kaptan olarak çıktığı Borussia Mönchengladbach maçında iki gol atan Alman oyuncu, böylece 2020 yılında Bundesliga'da 8 gol atıp 4 asist yapmış oldu. 

Kai Havertz toplam 12 gol katkısı ile bu alanda ligin en başarılı iki oyuncusundan biri oldu. Diğer oyuncu ise B. Dortmund forması giyen Erling Haaland oldu.

2020 YILINDA TÜM KUPALARDA 17 GOL KATKISI

Kai Havertz, 2020 yılı içinde tüm resmi maçlarda 17 gol katkısı yaptı ve bu alanda Bundesliga'da en başarılı oyuncu oldu. Bundesliga'da 8 gol - 4 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol - 2 asist ve DFB Almanya Kupası'nda bir asist yapmayı başardı.

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