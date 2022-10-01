''Fernando Muslera ne yaptın sen!'' Adana Demirspor maçına damga vurdu

Deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan Galatasaray'da Fernando Muslera performansıyla yıldızlaştı. Kritik kurtarışlara imza atan ve Onyekuru'ya geçit vermeyen Fernando Muslera'ya övgü yağdı.

FERNANDO MUSLERA YİNE FORMUNDA

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Fernando Muslera, sergilediği başarılı performansla maça damga vurdu. Kritik kurtarışlara imza atan tecrübeli eldiven, Henry Onyekuru'ya adeta geçit vermedi.

TARAFTARLARDAN FERNANDO MUSLERA'YA ÖVGÜ YAĞDI

Adana Demirspor maçında sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Fernando Muslera'ya sarı-kırmızılı taraftarlardan övgü yağdı. Tecrübeli kalecinin ismi kısa sürede sosyal medyada trendlere yükseldi.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'ın 2011'in yazında Lazio'dan kadrosuna kattığı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar toplam 428 resmi maça çıktı. Muslera, Galatasaray'da 5 kez Süper Lig kupası, 4 kez Türkiye Kupası ve 5 kez de Süper Kupa kaldırdı.

İşte Fernando Muslera paylaşımlarından bazıları: