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Spor

Bunu kimse beklemiyordu! Michy Batshuayi resmen geri dönüyor

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi sarı-kırmızlı takımda istediği süreyi alamadı. Belçikalı golcü için bunun üzerine yeni gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli futbolcunun Avrupa'dan ve Arabistan'dan talipleri olduğu öğrenildi. İşte Michy Batshuayi haberinin detayları...

Emre Sarı19 Ocak 2025 Pazar 18:09 - Güncelleme:
Bunu kimse beklemiyordu! Michy Batshuayi resmen geri dönüyor
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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi sarı-kırmızlı takımda istediği süreyi alamadı. Belçikalı golcü için bunun üzerine yeni gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli futbolcunun Avrupa'dan ve Arabistan'dan talipleri olduğu öğrenildi. Devre arasın için golcü arayışı olan Aslan 32 yaşındaki futbolcuyu da kadrosunda tutmak istiyor. 3 kulvarda da hedefi olan Galatasaray bu teklifleri sene sonuna ertelemek istiyor.

İNGİLTERE'YE DÖNEBİLİR

Daha önce Premier Lig'de Chelsea ve Crystal Palace forması giyen Batshuayi için Ada'dan teklifler olduğu ileri sürüldü. Yıldız oyuncunun da tekliflere sıcak baktığı öğrenildi. Ancak tecrübeli futbolcunun da sene sonunu beklemek istediği de gelen bilgiler arasında. Ayrıca Almanya ve Arabistan liglerinden de ilginin olduğu iddia edildi. Forvet oyuncusunun kararını ilerleyen dönemde vermesi bekleniyor.

BATSHUAYİ'NİN BU SEZON KARNESİ

Michy Batshuayi, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıkarken 830 dakika sahada kaldı. Belçikalı golcü, takımına 7 gollük katkı sağlarken 2 de asist yaptı.

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