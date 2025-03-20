Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiraladığı Slovak stoper Milan Skriniar, milli takım kampında sarı-lacivertliler ile ilgili konuştu. İşte Skriniar'ın sözleri...

"HARİKA HİSSEDİYORUM"

"Fenerbahçe'de harika hissediyorum, hiçbir antrenmanı kaçırmıyorum ve düzenli oynuyorum. Devamlılık sağlamak benim için çok önemliydi ve şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım, yüzde 100'üm. Fenerbahçe tercihimden dolayı çok mutluyum."

"ÇOK MEMNUNUM"

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Avrupa'nın en iyi kulüpleriyle rekabet edebilir. Bana güvendiler ve anlaştığımız her şeye saygı duyuldu. Bu, günümüz futbolunda hafife alınacak bir şey değil. Bu yüzden gerçekten çok memnunum."

JOSE MOURINHO

"Mourinho olağanüstü bir teknik direktör ve inanılmaz bir insan. İlk temastan itibaren bana kendimi önemli hissettirdi. Beni ilk arayan insanlardan biriydi, bu her oyuncunun hoşuna gidebilecek bir hareket. Fenerbahçe'yi seçmemin nedenlerinden biri de bu ve birlikte büyük hedeflere ulaşabileceğimizden eminim."

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye transferinden sonra 12 maçta süre bulan Skriniar, 2 asist yaptı.