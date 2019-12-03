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Burak atıyor, Kartal uçuyor!

Beşiktaş’ın golcüsü geçen sezon devre arasında geldiği Beşiktaş’ta 23 lig maçında fileleri 16 kez havalandırdı. Burak’ın gol attığı 12 maçta Kartal 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı, hiç kaybetmedi.

  • StarSpor
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KARA Kartal’ın uğurlu ayağı Burak Yılmaz. 2006-08 yılları arasında da Beşiktaş formasını giyen milli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında yeniden Siyah-Beyazlı formayı terletmeye başladı. Geçen sezon 15 lig maçında bu sezon ise 8 lig mücadelesinde Beşiktaş ile sahaya çıkan Burak, bu karşılaşmalarda 16 gol attı. 4 kez duble yapan, 8 maçı tek golle geçen ve ayrıca bu rakamlara 3 de asist ekleyen Burak’ın skor katkısı yaptığı 12 Süper Lig maçında Beşiktaş rakipleri karşısında hiç mağlubiyet yüzü görmedi. 10 maçta sahadan 3 puanla ayrılırken sadece Fenerbahçe derbisi 3-3, Başakşehir mücadelesi de 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Burak özellikle 2-0’lık Bursa (2), 3-3’lik Fenerbahçe (1), 3-2’lik Konya (1 gol, 1 asist), 1-0’lık Göztepe (1), 2-1’lik Başakşehir (1), 2-1’lik Sivas (1), 1-1’lik Başakşehir (1), 2-0’lık Alanyaspor (1 gol, 1 asist), 1-0’lık Konya (1) ve 4-1’lik Kayserispor (2 gol, 1 asist) maçlarındaki skor katkısı ile takımına ekstra 17 puan kazandırdı.

Dünyada bir ilk! Devreye giriyor

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