Burak bir hafta rötar yaptı

SÜPER Lig’de Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta 8 Temmuz’da geçirdiği ameliyatın ardından 2 Ağustos’ta Udinese ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Burak Yılmaz nihayet sahalara döndü. Tecrübeli golcü dün ilk kez sahaya inip bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışmaları yaptı. Milli golcünün 5.haftada oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına yetişeceği belirtilmişti. Ancak Burak’ın bir hafta daha rötar yapacağı, Trabzonspor ile 6. haftada (29 Eylül 2019 Pazar) deplasmanda oynanacak Trabzonspor mücadelesinde Siyah-Beyazlı formaya kavuşacağı kaydedildi. Öte yandan Kartal’ın dün teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı idman 1.5 saat sürdü. Çalışmaya milli takımlarda olan Adem Ljajic, Vida, Dorukhan ve Güven ile sakatlıkları süren Oğuzhan ile Caner yer almadı.