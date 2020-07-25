AA 25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:40 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:40

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'un tecrübeli futbolcusu Burak Çalık, kamp çalışmalarını değerlendirerek, "Burada çekebildiğimiz kadar acı çekelim, yorulabildiğimiz kadar yorulalım ki bütün şehirle hep beraber sevinebilelim." ifadesini kullandı.

Burak Çalık, yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig'de çok güçlü takımlar bulunduğunu, birçok takımın şampiyonluk mücadelesi vereceğini anlattı.

Yılport Samsunspor'un Süper Lig hedefi bulunduğunu, bunun için ligde şampiyonluğu hedeflediklerine işaret eden Burak, "Bu ligde nasıl şampiyon olunur, neler yapılması gerekiyor, bunları yeni katılacak arkadaşlarımızla ve hocamızla beraber çalışarak öğreneceğiz. Şehirde doğal olarak büyük beklenti var. İnşallah o beklentileri de karşılayacağız. Çok zorlu maçlar olacak ama inşallah ipi göğüsleyen taraf biz olacağız." açıklamasında bulundu.

Kampın yoğun geçtiğini dile getiren Burak, şöyle devam etti:

"Kamp ortamı her zaman zorludur. Çünkü bir sezon boyu sizi götürecek yükleme burada başlar. Kampa 20 Temmuz'da başladık. Antrenman yoğunluğu git gide artıyor. Güzel bir yerde kamp yapıyoruz ama bu, yorgunluğu hafifletmiyor. Daha çok çalışacağız. Yoğunluğumuz ve yorgunluğumuz daha da fazlalaşacak ama ortada bir hedef varsa oraya ulaşmak için burada çok acı çekmeliyiz. Çünkü sezon sonunda çektiğimiz acının tarifi yok. Birkaç defa onun acısını yaşadım. O yüzden burada çekebildiğimiz kadar acı çekelim, yorulabildiğimiz kadar yorulalım ki bütün şehirle hep beraber sevinebilelim."

Burak, kırmızı-beyazlı takıma 10 yıl sonra yeniden döndüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En son Süper Lig'de olduğu zaman buradaydım. 10 yıl sonra yollarımız kesişti. Bu camianın gerçekten buralarda işi yok. Kulüp yapısıyla teknik direktörüyle taraftarıyla bir bütün olarak baktığımızda Samsunspor, Süper Lig'de olması gereken bir kulüp. Futbolcular olarak bu hedefi gerçekleştirmek için buradayız. Pandemi süreci nedeniyle taraftarımızla buluşamıyoruz. Şampiyonluk kutlamasını yapamıyoruz. Taraftarımız tribünde yerini alamasa bile bir şekilde varlığını hissettirmeye devam ediyor. Bunu sezon boyunca istiyoruz. Taraftarımızı her zaman arkamızda görmeliyiz. Şu ana kadar nasıl bizi desteklediyseler, bundan sonra da aynı desteği göreceğimize inanıyorum."