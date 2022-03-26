Burak Elmas: 3 sene içinde bütün banka borçlarımızı kapatmayı düşünüyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Bizler başarıyı ve yapılan iyi işleri sahiplenmekte gösterdiğimiz hızı, kötü giden işlerden uzaklaşmakta da gösteriyoruz. Biz dönemimizde birçok iş yaptık. Birçok söz verdik. Evet bu verdiğimiz sözlerin birçoğunu harekete geçirdik. 'Seçim dönemi verdiği sözleri tutmadı' diye eleştiriliyoruz. Bazıları hemen olmamış olabilir ama ciddi işler yaptık" dedi.

Galatasaray Kulübü'nün 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak devam ediyor. Toplantıda Mustafa Cengiz dönemi ayrı, Burak Elmas dönemi ayrı ayrı oylanacak. Toplantıda açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Göreve geldikten sonra ilk 6 ayımızı sizlere sunup, sizlerin teveccühlerine sunacağız. Neler söylemem gerektiği konusunda takdir edersiniz ki birçok arkadaşım, birçok tavsiyede bulundu. En sonunda dün akşam evde kendi başıma otururken kendi iç muhasebemi yaptım. Sizlere 'bugün ne söylersem Galatasaray'a faydalı olur 'diye düşündüm. Sonuçta ben sizler adına, sizlerin arasından çıkmış, sizler adınıza mücadele ediyorum. Tribünde tezahürat yaparak başlayan yolculuğum; üye, yönetici ve başkan olarak çok sevdiğim Galatasaray'a bana hizmet etme şansı verildi. Göreve geldiğimiz andan itibaren bu göreve soyunan arkadaşlarıma ve daha sonra sizlere bunun basit bir yönetim dönemi olmadığını söyledim. Galatasarayımız bugün 2,5 milyar TL borç servisi yapmak zorunda olan, bütün gelirleri ortak hesapta toplanan, bankalar tarafından vergiler kesildikten sonra kullandırılan, disiplinle yönetilmesi gereken bir mali yapıya sahip. Bunların üstüne 15 sene gecikmiş kurumsallaşma hamlesi var. Yapmak zorunda olduğumuz bir kurumsallaşma hamlesi var. Her gelen yönetimin, her yeni teknik direktörün, her futbolcunun değiştirdiği bir yapıda sürdürülebilir bir başarı elde etmesi hiç mümkün değil. Bunun için öncelikle birlikte hareket etme kabiliyetimiz olması lazım" diye konuştu.

"BUNDAN SONRA YANLIŞ YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK"

"Geçmişte yaptığımız hatalar olabilir ama burada Galatasaray'ın bu duruma gelmesinde üye olarak katkısı olmayan yoktur" diyen başkan Elmas, "Ancak bundan sonra yanlış yapma lüksümüz yok. Dönemimizde elimden gelen her türlü çabayı sonuna kadar gösterdik. Herkese el uzattık, herkesi dinledik. Geldiğimiz noktada maalesef bu birleşmenin hala sonuç bulmadığını görüyorum. 'Bizim birleşmeye ihtiyacımız var' diyenler bile yara veren şeyler yapıyorlar. Bir sponsor geliyor, sponsor Galatasaraylı, sponsora gidip, 'Ya bu yönetime çok destek veriyorsun, biraz bekle' diyenler var. Bunlar aramızdalar. Sizlere bunu anlatmam lazım. Kulübün içerisindeki kontratları yalan yanlış aktaranlar var. Bunun kulübe yararı olmadığı gerçek. Sponsora teşekkür etmek yerine, eleştirmeyi tercih edenler var yönetime vurmak için. Birlik beraberliği sağlamamız gereken bu dönemde. Belki de en zor döneminde kulübün. Yeni spor yasasının, UEFA finansal fair-play gibi bir dönemde biz hala 'cambaza bak' yapıyoruz. Artık Galatasaray cambaza bakamaz. Bu karar oylama kararlarından farklı bir karar. Herkesi hedef tahtasına koyarak, ana konuların dışına çıkarak Galatasaray'ı içinde bulunduğu bu durumdan çıkaramayız. Benim için Galatasaray bir kulüpten çok daha fazlası. Bir değerler bütünü. Şu anda gördüğüm resimde bu değerler etrafında bile birleşemiyoruz. Bizi bir arada tutun bu değerlerdir. Bu değerleri kaybettiğimizde her şeyi kaybederiz. Sahada sonuç bir sene olur bir sene olmaz. Günlük sonuçlarla, dedikodularla bu kulübü bir yere götüremeyiz. Benim mücadelem iktidar mücadelesi değil. Biz Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Burada Galatasaray adına yapılacak her şeyi yapmaya hazırız. Çalışmak istiyoruz. Her gün bir dedikoduyla bir arkadaşlarımızın hedefe konmasıyla uğraşmak istemiyoruz. Bunu sadece bizler için değil, her gelecek başkan için geçerdi. Bugün herkes tartışıyor. Herkese biz bunu yaparsak, her kararı tartışırsak nasıl çalışılacak. Maalesef çok zor" ifadelerini kullandı.

"BAZILARI HEMEN OLMAMIŞ OLABİLİR AMA CİDDİ İŞLER YAPTIK"

"Ne yaptılar ki imajı var" diyen başkan Burak Elmas, "Biz mecbur olmasak da sabahtan akşama kadar severek, arkadaşlarımın tamamına yakını sabah geliyoruz kulübe. Bir toplantı yapıyoruz. Bugün hangi yaptığımız hamleyle Galatasaray'a zarar veririz. Galatasaray nasıl zarar görür. Bu çok büyük bir haksızlık. Bunu asla kabul etmiyorum. Bizler başarıyı ve yapılan iyi işleri sahiplenmekte gösterdiğimiz hızı, kötü giden işlerden uzaklaşmakta da gösteriyoruz. Biz dönemimizde birçok iş yaptık. Birçok söz verdik. Evet bu verdiğimiz sözlerin birçoğunu harekete geçirdik. 'Seçim dönemi verdiği sözleri tutmadı' diye eleştiriliyoruz. Bazıları hemen olmamış olabilir ama ciddi işler yaptık. Sezon sezon karşılaştırdığımızda 10 milyondan fazla sponsorluk geliri getirdik ama o sayılmaz. Toplam 30 milyon dolar ilave kaynak yarattık. Bugüne kadar herhangi bir finansal borçlanma gerçekleştirmeden kendi içimizdeki kaynaklarla bugüne geldik. Bunlar yok. Tüzük çalışması dedik. Tüzük çalışmamızı çok hızlı bir şekilde sonlandırdık ve üyelerle paylaştık. Galatasaray'ın üzerinde anlaştığı, tartışma olmayan birçok konuyu; örneğin finansal yılların eşitlenmesi, denetleme kurullarının ayrı seçilmesi, mali olağan kurulların yapılan finansal gün takvimine göre yapılması gibi değişikleri buraya koyduk. Bize dediler ki ne getirirsen getir kuruldan geçmez. Bu tüzüğü heba etmeyin çok itiraz var. İşler bu noktalara geldi" dedi.

"GALATASARAY ADASI'NI YAZ AYLARINDA KULLANIMA AÇIYORUZ"

Galatasaray Adası hakkında da konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Bir diğer konu ada. Ada konusu uzun zamandır devam eden bir hukuk mücadelesi. Biz ada konusunu hukuki olarak doğru şekilde çözeceğimizi ve sonuçlandıracağımızı söyledik. 6 ay gibi kısa bir süreden Yargıtay'dan çıkmasının ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur, aramızda avukatlar var. Adayı duyururken herkese teşekkür ettik. Çıkıp üstünde resim vermedik. Fakat gördüm ki başarı paylaşma yarışı var. Herkes ben yaptım diyor. Galatasaray yaptı. Ada konusunda ciddi anlamda görülen ciddi insanlar, uğraşanlar olduğu gibi isimlerini dahi duymadığınız arkadaşlarımız da var. Herhangi bir takdir beklemeden bunu yaptılar. Galatasaray'ın ada konusu çözülmüştür ve bunu Galatasaraylılar yapmıştır. Ada konusunda emeği geçen 20'den fazla kişi sayabilirim, hepsine teşekkür ediyorum. Ada konusunda yönetimlerde yer almış emeği geçen herkese birer teşekkür mektubu yazdım. Galatasaraylılık bunu gerektirir. Ada konusunda iyi haber vermek isterim; imar konusunda çalışmalar devam ediyor. Adayı yaz aylarında üyelerimizin kullanımına açıyoruz" açıklamasında bulundu.

"FLORYA PROJESİYLE BANKA BORÇLARIMIZI 3 SENE İÇERİSİNDE KAPATMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Kemerburgaz'da yapılacak olan tesislere de değinen Elmas, "Kemerburgaz tesislerimizin bir önceki yönetimimizden alarak devam ettirdik. Eyüpsultan Belediyesi'nden projenin onayını aldık. Bakanlıklardan görüşler alınıp, onay alındı. Proje için imar ön onayımızı aldık. Bu ön onayla başvurduk ve önümüzdeki ay sonuçlanacak; ittifak hakkı işlenmiş şekilde tapumuzu alacağız. Hepimizin arzu ettiği yeni tesis inşaatına başlayacağız. Bununla birlikte Florya projesi var. Eski başkanlarımızla görüş alışverişinde bulunduk. Florya projesinin çok önemli olduğunu söylemiştim ama projeyi söylememiştim. Size bugün üzerinde çok uzun süredir çalıştığımız; biliyorsunuz ilk anlaşma sonra iptal edilen projede bizim bir alanımız var. Bizim alanımızın iki katı da Emlak Konut'un hazineden almış olduğu arazi var. Ne mutludur ki geçtiğimiz hafta Emlak Konut'la bu arazinin alınması üzerine el sıkıştık ve üzerine de yeniden yapılandırma yaptığımız bankalarla görüşüp, hem Kemerburgaz'a taşınıp hem de Florya'dan gelecek gelirle 3 sene içinde bütün banka borçlarımızı kapatmayı düşünüyoruz. Bir de Mecidiyeköy binamız var. Onunla ilgili de bir haber vermek istiyorum; Sayın başkanımız Dursun Özbek döneminde başlayan yer için kiralanabilir hale gelmesi için çalışma yapılması gerekiyor. Uzun süredir ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hem inşaatı içinde yapıp 5 ayda bitireceğimiz hem de daha sonra da kiralama yöntemiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt yapması için el sıkıştık. Detayları oluşturmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"GENEL KURULUN GERİLMESİNİ, KAVGALI GEÇMESİNE İZİN VERMEYELİM"

Burak Elmas, konuşmasının sonunda ise üyelere seslenerek şunları söyledi:

"Sizlerden şunu rica ediyorum; burada vereceğiz karardan ziyade her ne karar olursa olsun sonuna kadar kabul ettiğimizi, kimseyi de ötekileştirmeyeceğimizi söylemiştik. Bu genel kurulun gerilmesini, kavgalı geçmesine izin vermeyelim. Buradan birlikte çıkalım. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe çıkaralım. Yaşasın Galatasaray."