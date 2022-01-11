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Spor

Burak Elmas bir anda 33 bin kişi kaybetti

Fatih Terim döneminin sona erdiğinin açıklanmasının ardından, çok sayıda taraftar Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a tepki gösterdi.

11 Ocak 2022 Salı 07:28 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 07:28
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Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Twitter'da Elmas'ın takipçi sayısı 33 bin kişi azaldı.

Öte yandan Galatasaray'da yarın yapılması gereken olağan divan kurulu toplantısı, Covid-19 salgını nedeniye 29 Ocak'a ertelendi.

İKİLİ ARASINDA SOĞUK SAVAŞ

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında son dönemde soğuk savaş yaşanıyordu. Elmas, tecrübeli hocanın olumsuz tavrına rağmen teknik heyette değişiklik yapılması konusunda ısrarını sürdürdü.

Galatasaray'da Terim'in ekibine katılması için Karagümrük'ten Farioli ismi gündeme gelmişti. Terim, bu iddiayı yalanlarken daha sonra Guardiola'nın ekibindeki Domenec Torrent ismi ortaya atıldı. Yöneticilerden Işıtan Gün, yardımcı hocalık için Domenec Torrent ile görüştüklerini doğrulamıştı.

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