Burak Elmas: Biz gençleştirme projesi demedik

5 Şubat 2022 Cumartesi 18:31 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 18:31

Galatasaray'da Şubat Ayı Olağan Genel Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

Başkan Burak Elmas, "Transferde hatalar yapılmış, hiçbir transferde hata yapılan takımda Avrupa'dan lider çıkan takım görmedim ben. Biz gelirken Galatasaray kötü durumdaydı, seneye Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız demedik. Tamamen genç bir ekip kuracağız demedik." sözlerine yer verdi.

BURAK ELMAS'IN AÇIKLAMALARI

"Sevgili Hayri abi geçmişte fikir söyleyenlere hain muamelesi yapıldığı konusunda haklısınız. Ama bizde yok. Her türlü eleştiriye, her türlü teklife açığız. Galatasaray Spor Kulübü üyeleri adına buradayız, onların bu kulübün sahibi olduklarının bilincinde olarak buradayız. Yaşanmışlıklar eksik dediniz, Galatasaray'ı buraya yaşanmışlıklar getirmedi mi? Çok tecrübeli büyüklerimizin bize bıraktığı miras, Galatasaray'ı kurtarmak zorundayız. Galatasaray şu an bir kurtuluş mücadelesi vermek zorunda. Nakit akışı tablosu istediniz, haklısınız bunları paylaşmamız gerekiyor. Bütçe konusunu da paylaşmamız gerekiyor. İlk 100 gün projesini de paylaşmamız gerekiyor. Burada bir eksikliğimiz olduğundan bahsettik. İletişimimiz de eksikler yaptık. Bunun için üye toplantısı yaptık, önümüzdeki hafta da yapacağız. Bundan sonra daha sık olacak. Bundan sonra Galatasaray'da neler olduğunu daha sık anlatmaya çalışacağız. Bu bizim için önemli bir öncelik"

TRANSFERLER İÇİN AÇIKLAMA

"Biz gençleştirme projesi demedik, yeni bir futbol stratejisi, genç oyuncular, bonservis getirecek oyuncular. Bunların yanında tecrübeli isimler de olacak. Tamamen genç bir ekip kuracağız demedik."

"Son dönemdeki ihtiyaçlarımız için ikisi bedava kiralanmak suretiyle Şili Milli Takımı'nın orta sahasını kiraladık ve Barcelona'nın yedek kalecisini aldık. Bunlar kısa vadeli kontratlardır. Gomis konusu, Türkiye'yi çok iyi bilen, Mustafa'nın hala Afrika Kupası'nda olduğu bir dönem, Diagne'nin de sakat olduğu dönemde bütçemize en uygun isimleri kadromuzu güçlendirmek adına transfer etmeye çalıştık. Burada projemizden herhangi bir geri dönüş yoktur."

"Transferde hatalar yapılmış, hiçbir transferde hata yapılan takımda Avrupa'dan lider çıkan takım görmedim ben. Başka hatalar vardır, onun da gereği neyse önlemini aldık. Onlar da toparlanacak, düzelecek. Galatasaray, sahada bu kadar hepimizi rahatsız eden, beni de çok fazla rahatsız eden, sorumluluğunu da aldığım sonuçlardan toparlanarak çıkacak. Kimsenin şüphesi olmasın."

METİN ÖZTÜRK'E CEVAP

"Metin Öztürk çıktı ve kısa konuştu. Sahada ve masada sıfırız dedi. Sahada sonuçların iyi olmadığı muhakkak, bunları düzelteceğiz. Masada sıfır olduğumuz sizin algınızdır. Her yerde, çok güçlü şekilde masadayız"

"GALATASARAY İYİ DÖNEMDEN GEÇMİYOR"

"Sponsorluklarla ilgili 12 tane yeni sponsor getirmişiz. 30 milyon TL buradan, senelik ilave gelir gelmiş. 62 mevcut sponsorumuzdan da senelik 131 milyon lira ilave gelir gelmiş. Seçimden önce sponsorlarınızı devreceğinizi söyledik, toplantı yaptık, daha sonra bize gelmeyeceklerini söylediniz. "Altyapı koordinatı olarak atamış olduğumuz Emir Kıvırcık'ı arayıp, başarılar dileyip, 'yakında seçim var, sen orada kalacaksın, dediniz. Açık konuşalım, samimi olalım artık. Galatasaray'ın ciddi sorunları olduğunu söyledik. Özellikle geçmişe dönük, hiçbir başkanı, hiçbir kişiyi eleştirmek istemiyorum. Eleştirmemeye devam edeceğim. Galatasaray, iyi bir dönemden geçmiyor."

BANKALAR BİRLİĞİ SÖZLERİ

"Bankalar Birliği, kötü demiyorum imzalandı. Ama bir gerçeği var. Ödemezseniz, bankalarla ortak hesapta toplanan paralar var. İsterlerse bankalar paraları yönetime kullandırmazlar. İsterlerse, şunu başkan seçmezsen sana gelirleri kullandırmıyorum diyebilirler. Galatasaray bu gerçekle karşı karşıyadır"

"İTİBAR SUİKASTİ VAR"

"Bütün gayri menkullerinde problem vardır. Bunları anlatacağız, anlatmaya devam edeceğiz. Bunların yanında içeriki ayrışma nedeniyle içeride hala benim yöneticilerime, ben kendimi geçtim. Profesyonel çalışanlara, tek tek yöneticilerime Galatasaraylılar tarafından itibar suikasti yapılıyor."

GOMIS'İN KONTRATI İÇİN CEVAP

"Gomis'in kontratında 250 milyon lira küme düşmeme bonusu olduğu söyleniyor, bu çok çok yanlıştır. Olmayan şey için haber çıkıyor, üyemiz tarafından doğruymuş gibi kabul ediliyor. Hesap soruluyor."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU OLACAĞIZ DEMEDİK"

"Bunun gibi yüzlerce krizle uğraşıyoruz. Biz hiçbir şeyi saklamıyoruz, her şeyi sorabilirsiniz. Galatasaray'ın bilgisini Galatasaray'dan saklayacak halimiz yok. Biz gelirken Galatasaray kötü durumdaydı, seneye Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız demedik. Burada yıpranmayı göze alıyoruz, her şeyi çözmek üzere gerekli her şeyi yapacağız. Yönetim kurulu arkadaşlarımı da, Takdir edilmemeyi baştan göze alıp, sempatik olmayan kararlar ve önlemler almak zorunda kalabileceğimizi söyledim."

"ÜCRETLER GERİYE ÇEKİLMELİ"

"Rakiplerimiz kötü yönetiyor diye veya daha öncesinde böyle gelmiş böyle gider diye zaten Galatasaray bugün bu duruma geldi. Galatasaray daha borcunu ödeyecek nakiti üretemez durumda. İlk önce oraya gelelim. Ücretlerimizi 30-35 milyon bandına çekmemiz gerekiyor."

"HERKESE İHTİYACIMIZ VAR"

"Birlikte çok şey başaracağız derken, kendi ekibimizle değil, bütün Galatasaray'la birlikte çok şey başaracağız dedim. Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum, herhangi bir yönetimin tek başına çözebileceği bir durum değildir dedim. O masayı da herkese açtık, herkesin fikirlerine, önerilerine, çalışmak isteyen varsa da, herkesin beynine, zekasına ihtiyacımız var. Buna son derece açığız."

"Neye açık değiliz? Galatasaray'da seçimden seçime girmek için arkada yapılan dedikodulara, itibar suikastine, aynı şeyi yaparak farklı sonuç beklemeye çalışanlara, Galatasaray'ın sabah akşam değerlerinden bahseden ancak ömürleri boyunca bunun aksini yapmış kişilere karşı durmaya devam edeceğiz."

"BUNLARA İZİN VERMEYİN"

"Ben bir Galatasaraylıyım, arkadaşlarım da Galatasaraylı. Bizim için buradan bulunmanın bir şeyleri düzeltebiliyorsak bir anlamı var. Bu anlamda belki de en zor dönemdeyiz. Buradan kalktıktan sonra da hesap verilebilir insanlarız, buradan gidince de aranızda olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde yapacaklarımızı bize burada yine sormaya devam edebileceksiniz. Biz aday olan ve sonra kaybolan yönetim ve başkan olmayacağız. Dedikodularla, itibar suikastleriyle Galatasaray'ın geleceğini köreltmeye çalışanlara izin vermeyin. Biz Galatasaray'ın genel kurulunun Galatasaray'ın en üst kurulu olduğunun bilinci ile Galatasaray'ı yönetiyoruz"