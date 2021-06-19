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Spor

Burak Elmas: Biz kazanmış olabiliriz ama kimse kaybetmedi

Galatasaray'ın 38. başkanı olan Burka Elmas, sonuçların açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Elmas, 'Çok mutluyum. Hakikaten Galatasaray'a yakışan bir seçim süreci oldu. Bugün biz kazanmış olabiliriz ama kimse kaybetmedi.' dedi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 22:58 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 22:58
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Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, seçildikten sonra kürsüden ilk açıklamasını yaptı.

İşte Burak Elmas'ın sözleri:

"Tüm üyelerimize, bana ve ekibime gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim. Bu Galatasaray'a yakışan yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara teşekkür ederim. Bu seçim Galatasaray için çok önemliydi. Galatasaray kararını verdi ve hiç kimse kaybetmedi. Yarından tezi yok birlik olup tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız. Birlikte çok şey başaracağız.

"BUGÜN BİZ KAZANMIŞ OLABİLİRİZ AMA KİMSE KAYBETMEDİ"

Burak Elmas, daha sonra GSTV mikrofonlarına, "Çok mutluyum. Hakikaten Galatasaray'a yakışan bir seçim süreci oldu. Bugün biz kazanmış olabiliriz ama kimse kaybetmedi. Galatasaray kazandı. DNA'mızın, Değerlerimizin savunucusu olmaya devam edeceğiz ve birlikte çok şey başaracağız. Öğrendiğimiz Galatasaray'a uygun davrandık." açıklamasını yaptı.

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