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Spor

Burak Elmas, Domenec Torrent'i gönderiyor! Ayrılık pazarlığı başladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor maçı sonrası teknik direktör Domenec Torrent ile bir araya geleceği ve İspanyol hocayla ayrılık pazarlığı yapacağı ileri sürüldü.

Fanatik16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:04 - Güncelleme:
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Devre arası transfer döneminde Burak Elmas'ın, Fatih Terim'in yerine getirdiği Domenec Torrent, geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefi oldu. İspanyol teknik adam, çıktığı 18 maçta 1.22 puan ortalaması tutturarak, taraftarında büyük tepkisini çekti. Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ne veda edişi, ligde her geçen gün gösterilen kötü performans Torrent'in de sonunu hazırladı.

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Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 59 yaşındaki çalıştırıcı ile yolları ayırmak istese de ortada büyük bir problem var. Torrent'in, 1.75 milyon avroluk tazminatı Elmas'ın, elini kolunu bağlıyor. Başkan Elmas da bu konuda bir süredir çözüm arıyor.

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TORRENT'İN CEVABI BEKLENECEK

İkili, bir türlü ortak yol bulamazken, yeni gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor. Gelen son haberlere göre Elmas ve Torrent, bugün oynanacak Adana Demirspor maçından sonra yeniden masaya oturacak. Elmas, son teklifinde ise söz konusu ücretin yarısını yani 875 bin avroyu ödemeyi önerecek. Elmas, bu ücreti de taksitlere bölerek vermeyi planlıyor. Fakat Torrent'in, nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.

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