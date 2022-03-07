Burak Elmas, Fatih Terim'i Barcelona maçına davet etti

7 Mart 2022 Pazartesi 21:20 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 21:20

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'i 10 Mart'ta Barcelona ile Nou Camp'ta oynanacak maça davet etti.

İşte Burak Elmas'ın davet mektubu;

"Sevgili Fatih hocam;

Büyük katkılarınız ve emekleriniz sayesinde elde ettiğimiz Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasında mücadele etme hakkının ilk müsabakası olan 10 Mart'taki Barcelona deplasmanında kıymetli eşiniz Fulya Hanımefendi'yle birlikte takımımızın yanında olmanızdan mutluluk duyacak ve kuvvet alacağız.

Davetimize icabet edebilmeniz halinde seyahatimiz için gereken organizasyonla bizzat ilgilenmekle bahtiyar olacağım.

İçtetn sevgi ve saygılarımla.

Burak Elmas."