Burak Elmas, Fatih Terim'in ayrılığı sonrası yeni hocayı açıkladı!

11 Ocak 2022 Salı 18:37 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 19:03

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığı sonrası düzenlenen basın toplantısında başkan Burak Elmas, açıklamalarda bulundu. Burak Elmas, Fatih Terim'in tazminat talebinin olmadığını belirtirken ayrılığın olaylı olmadığını ifade etti. Elmas, teknik direktörlük için ise Domenec Torrent ile anlaştı.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

AHMET ÇALIK'IN VEFATI

"Bugün çok acı bir haber aldık, eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de sabır diliyorum."

"GALATASARAY FİKRİ HÜR, İRFANI HÜR, VİCDANI HÜR BİR CAMİADIR"

"Bugün sizlerle bir araya geldim çünkü son günlerde etrafta son derece yanlış haberler silsilesinin yayılması var. Galatasaray fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir camiadır. Galatasaray'ın değerlerinde bir üslup vardır."

"SON KARARI BAŞKAN VERİR"

"Son dönemde gerçekleşen bir takım olaylar Galatasaray Spor Kulübü'nü ve başkanını, yıpratmak için yapılıyor. Galatasaray başkanlık sistemidir. İçinde konuşur, tartışır ancak son kararı başkan verir"

"HOCAMIZ GÖREVDEYKEN, KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK"

"Fatih Terim ile yollarımızı ayırmamız, Galatasaray'a yakışan şekilde oldu. Hocamız görevdeyken, başka bir hocayla görüşmedik. Galatasaray futbol paydaşlarının birileriyle görüşmesi son derece normaldir. Bunu Fatih Terim için söylemiyorum, başkası görevde olsa da aynı şekilde."

"ÇOK GENİŞ BİR EKİBİZ"

"Ben ve arkadaşlarım önemli projelerle Galatasaray'ın huzuruna çıktık. 3 yıllık bir süre için bize teveccüh gösterildi. Biz bu yola çıkarken projelerimizi en uygun şekilde uygulayacak isimlerle yola çıktık. Biz çok geniş bir ekibiz. Bunun tabii zorlukları da var. Bu ekipte de ekip çalışması olması gerekiyor. İnsanların birbirlerine karşı saygı ve anlayışla davranması gerekiyor. Şu an 9-10 arkadaşımız bilfiil Galatasaray'ın menfaatleri için çalışıyorlar."

"GALATASARAY'IN PROJESİ İÇİN BURADAYIZ"

"Galatasaray'ın en zor döneminde geleceği aydınlatmak adına stratejilerimiz uygulamak adına geldik. Futbolda bir teknik direktör birlikteliği her zaman sonlandırabilir. Fatih hocamızla yakışan şekilde yollarımızı ayırdık ancak biz projelerimize devam ediyor. Biz yola çıkarken Galatasaray'ın projelerini inşa etmek için yola çıktık, kişilerin değil."

"SEVGİMİZE GÖRE KARAR ALAMAYIZ"

"Çok önemli bir kurum yönetiyoruz. Arkadaşlarımla benim omuzlarımda çok büyük yükler var. Burada sevgimize göre kararlar alamayız."

"BEN DE ÜZÜLÜYORUM"

"Bütün bu kararlara Galatasaray taraftarları ne kadar üzülüyorsa, ben de o kadar üzülüyorum. Ben zaten zor kararları almak için buradayım. Bazen içim acıyarak, üzülerek de olsa bu kararları almak zorundayım."

"SORUMLULUĞU ALACAK KİŞİ BENİM"

"Ben Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'yım. Bütün sorumluluk bana aittir. İyi ve kötüsüyle. Bunun sorumluluğunu alacak kişi benim. Ben anlık kararlar almıyorum. Galatasaray için en uygun kararı alıyorum. Kişisel kararlarımı da Galatasaray'ın arkasına koyarak alıyorum."

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

"Ben, sevgili hocamızla yaptığımız görüşmeyi şu ana kadar kimseye anlatmadım. Hocamıza duyduğum saygıdan. Hem de Galatasaray'da bu tür ayrılıkların geçmişteki kötü örneklerinden dolayı. Birçok çıkan haber gerçeği yansıtmıyor. Sürekli de çıkıp konuşacak halimiz yok."

"FATİH HOCAMIZIN TAZMİNAT TALEBİ OLMADI"

"Fatih hocamız ile bir konuşma yaptık. Bu beni ve hocamızı ilgilendirir. Ben tazminat konusunda gerekeni yapacağımızı söyledim ama Fatih Terim'in bir talebi olmadı. Böyle bir konuşma sonunda ayrılık gerçekleşti. Çok samimi bir konuşma oldu. Galatasaray'a yakışan şekilde."

"AYRILIĞI DA YAKIŞAN ŞEKİLDE YAPMALIYIZ"

"Galatasaray'a yakışan şekilde ayrılmaya özen gösteriyoruz. Futbolcularımız için de geçerli bu. Birlikteliği nasıl yapıyorsak ayrılığı da Galatasaray'a yakışan şekilde yapmamız gerekiyor."

"SEÇİM VAADİM TERİM DEĞİL, PROJELERİMDİ"

"Fatih Terim'i seçim vaadi olarak göstermek hem Fatih Terim'e hem de üyelere haksızlık olur. Bu seçimde benim vaadim projelerimdi. Galatasaray için yapmak istediklerimdi. Bunun için yine çalışıyoruz. Saha sonuçlarını kimse tahmin edemez."

"DİVAN'A GELİP, KONUŞABİLİR"

"Sürdürülebilir, genç oyuncularla hocamızın da aynı fikirde olduğu bir proje yapmak istiyorduk. Burada en büyük riski alan benim. Buna mecburuz. Bu bir mecburiyet. Fatih Terim'in Galatasaray içerisindeki makamı devam ediyor. Divan Kurulu'nda da gelip, konuşabilir, yorumlayabilir."

"HEPSİNİ ARAŞTIRIYORUZ"

"Söylenenlerin birçoğu gerçeği yansıtmıyor. Büyük bir bilgi kirliliği var. Alt seviyede profesyonel arkadaşlarımızın da bu bilgileri bilerek söylediği yönünde duyumlarımız da var. Bu konuların hepsini araştırıyoruz, araştırdığımız birçok duyum var."

"GALATASARAY'A HİÇBİR FAYDASI YOK!"

"Hocamızla ayrılığın sebepleri şu an önemli değil. Birçok sebep söylenebilir. Alınan kararın sebeplerini tartışmanın Galatasaray'a hiçbir faydası yok."

"BİZ KOLAY BİR YOLA ÇIKMADIK"

"Birlikte çok şey başaracağız söyleminin altını biraz doldurayım. Biz yola çıkarken, kolay bir yola çıkmadık. Şu oyuncuyu alacağız, hemen şampiyon olacağız gibi kolay yolları seçmedik."

"ASLA HEDEFTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"



"Galatasaray değerleri çerçevesinde Galatasaray'ın aydınlık geleceğine çıkmak için yola çıktık. Sloganımız hala aynıdır. Birliktelikler olduğu kadar ayrılıklar da çok normaldir. Biz asla hedeften vazgeçmeyeceğiz."

"TORRENT İLE ANLAŞTIK"

"Domenec Torrent ile yardımcılık için görüştük ancak gelişmeler sonrasında teknik direktörlük için anlaştık. İleri, uzun vadede bu işleri yapabilecek isimlerle görüştük. Başka isimlerle de görüştük ancak bizim projemize en uygun isim olduğunu düşündük."

"SON DERECE KUVVETLİ BİR İSİM"

"Zaten bu kararı aldığıma göre, erken olmadığını düşünüyordum. Şu an da tabii ki görüşmemizde ben de tanıma fırsatı yakaladım. İyi araştırdım. Galatasaray için en uygun isim olacağını düşündüm. Son derece kuvvetli bir isim. Galatasaray'a faydası olacağını düşüyorum. Birlikte çalıştığı isimlerle de görüştüm, konuştum. Son derece bilgisi ve tecrübesi olan bir isim."

"CEP TELEFONUMU YAYMIŞLAR"

"Sosyal medyada benim cep telefonumu yayınlamışlar. Sabahtan beri birçok arama ve mesaj geliyor. Bu başkanlık makamına hakarettir. Bu süreçte bir değil, birden fazla arkadaşıma yönelik birden fazla iletişim oldu. Bunu kullanmak isteyenler de oldu. Biz bir ekibiz. Kararları birlikte alıyoruz. Arkadaşlarımın kasıtlı olarak hedef tahtasına konmasına izin vermem. Alınan kararları tartışmanın bir faydası yok. Bu tek taraflı bir karar değildir. Bu tek taraflı bir karar değildir. Daha önce de söylediğim gibi."

"SORUMLULUK BANA AİT"

"Ben başkan olarak her zaman futbol konusunun içinde olacağım. Tüm sorumluluk ve kararlar bana aittir."

"VEDA EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Farklı bir veda tertibi düşündünüz mü derken? Galatasaray'a ve aramızdaki ilişkiye uygun şekilde oldu dün. Fatih Terim, Galatasaray'ın efsanesi, Galatasaray'da başarılara hatta en büyük başarıya imza atmıştır. Şu an Fatih Terim'e veda edildiğini düşünmüyorum. Ben şu an doğru şekilde ayrıldığımızı düşünüyorum."

"İLETİŞİMDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Bunu teknik direktör-yönetim ayrılığı olarak görmek çok yanlış olur. Kendisi camianın içinde olmaya devam edecektir. Kendisiyle konuştuk, bunun aramızda kalmasının daha şık olacağını düşünüyorum. Şu an Ben Fatih Terim ile iletişimde olmaya devam edeceğim. Bir Galatasaraylı olarak. Bunu da konuşmuştuk."

"BU HAFTA GÖRÜŞECEĞİZ"

"Hocamızın birlikte çalıştığı isimlerden Galatasaray'da uzun vadeli çalışmış isimler var. Bazıları istifa ettiler. Bazılarıyla karşılıklı olarak bu hafta görüşeceğiz."

"ZOR KARARLAR İÇİN CESURUZ"

"Zor kararları alacak kadar cesuruz. Üyelerimizin her zaman görüşlerini alıyoruz. Zaman zaman hata da yapabiliriz. Önemli olan yanlış yaptığımız zaman bu yanlışı düzeltip Galatasaray'a zarar vermeden doğruyu bulmak."

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

"7 aylık seçilmiş bir yönetimiz. Geçmiş dönemde yeni seçilen yönetimlerin iki ayda yeniden çalışmalarına başladığını biliyoruz ancak biz yolumuza, çalışmalarımıza devam ediyoruz."