Burak Elmas: Galatasaray'ı kendilerine hafta sonu eğlencesi yaptılar

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, nisan ayı olağan divan kurulunda yaptığı açıklamada, "En iyi şekilde yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna Galatasaray'ı devredeceğiz" dedi.

Galatasaray'ın nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşiyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, toplantıda açıklamalarda bulundu. Görev aldıkları süreçte divan başkanlığına teşekkür ederek sözlerine başlayan Elmas, "Atilla İlhan'ın söylediği gibi, 'Ayrılıklar da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlarla hala sevgili'. Bugün huzurlarınızda yaklaşık 9 ay önce bu salonda teşekkür konuşması yaptıktan 9 ay sonra son divan toplantımızda bu salondan size 38. başkan olarak konuşmamı yapıyorum. Galatasaray'da birçok olağan genel kurul oldu. Birçok ayrışmalar oldu. Şunun teminatını verebilirim ki her ne olursa olsun en son gerçekleşen olağan genel kurulumuzun bizim tarafımızdan Galatasaray'da ileriye dönük tamiri zor bir yara açmasına, ileride Galatasaray'ın birleşmesine engelleyecek, herhangi bir sorun olmasına izin vermeyeceğiz. Olan oldu artık ileriye bakmak lazım. Çünkü Galatasaray çok kritik bir dönemden geçiyor. Galatasaray en önemli unsuru olan değerleri ve aile bütünlüğü uzun zamandır tehdit altında. Galatasaray'ın içinde bulunduğu bu durumu hissederek bir mücadele vermek şart" diye konuştu.

"SİZLERE GARANTİ EDİYORUM ONLAR DA BİZİM YAŞADIKLARIMIZI YAŞAYACAKLAR"

Yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Burak Elmas, "Bugün 30 Nisan'da birbirinden değerli başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk Galatasaray'da önemli bir hizmet yarışına girdiler, taşın altına ellerini soktular. Sizlere garanti ediyorum onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar. Bu kişiye mahsus bir muamele değil artık. Galatasaray'ı kendisine hafta sonu eğlencesi yapmış, Galatasaray'da eleştiriyi geleceğe birlikte gitmek için değil, kendini tatmin için yapan, arkadaşlarıyla, kişilerle intikamını Galatasaray üzerinden alan, Galatasaray'ı ailesi, yaşadığı değerler olarak değil, bir amaç olarak kullanılan araç olarak görenler onlara da bunları yapamaya devam edecekler. Bu insanlar arasında hepinizi ortak kişileri, başkan, yönetim kurulu kim olursa olsun görmeye devam edeceksiniz. Sizlerden önemli ricam var. 30 Nisan'da kim başkanımız seçilirse seçilsin, azınlıkların sesiyle onların yıpratılmasını değil, çoğunluğun desteğiyle onlara Galatasaray'a hizmet etmelerini, onların da Galatasaray'ı ileriye taşınmalarını izin verin. Görevlerinin tamamlanmasına izin verelim. Eleştirileri kişi bazlı değil, konu bazlı yapalım, Bu Galatasaray geleceği için çok önemli" şeklinde konuştu.

Kurulan araştırma komisyonu hakkında ise Başkan Elmas, "Divan başkanımız araştırma komisyonu kurdular. Biz cadı avı değil, birinin yolsuzluk, hırsızlık tespiti kesinlikle değil, Galatasaray maddi olarak buraya getirmiş olan yanlışların tespiti ve bunların bir daha Galatasaraylılar tarafından tekrar yapılmaması ve Galatasaray'ın da böyle duruma tekrar gelmemesi için önemsiyorum. Lütfen kişisel kavgaları öne koyarak sorunları kişilere zimmetlemekten vazgeçelim. Burada olan yanlışların tekrar yapılmaması için kontrol mekanizmalarını kurarak ondan çıkacak sonuçların Galatasaray'a faydalı olması için biz üyeler olarak elimizden geleni yapalım" dedi.

"EN İYİ ŞEKİLDE YENİ SEÇİLEN BAŞKAN VE YÖNETİM KURULUNA GALATASARAY'I DEVREDECEĞİZ"

Olağan genel kurul sonrasında şeffaf bir şekilde üyelerin aldığı kararı duyduklarını ve gereğini yaptıklarını söyleyen Elmas, "Tüm adaylarımızı Galatasaray'ın tüm iletişim kanallarını şeffafça açarak, onların statta gerekli açıklama yapmalarına izin vererek Galatasaray'a yakışan şekilde bu seçimin geçmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapamaya da devam edeceğiz. 30 Nisan tarihine kadar Galatasaray yönetimi ve başkanı Galatasaray'ı temsiline devam edecek. Galatasaray'da bir boşluk olmayacak. En iyi şekilde yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna Galatasaray'ı devredeceğiz" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY BUNDAN SONRA DIŞARIDAN DAHA ÖNEMLİ İÇ FİKİR MÜCADELESİ VERMEK ZORUNDA"

Bütün ekip arkadaşlarına teşekkür eden Burak Elmas, "Galatasaray bundan sonra dışarıdan daha önemli iç fikir mücadelesi vermek zorunda. Galatasaray aile yapısını, değerleri çok bahsettiği fakat yaşamadığı değerlerini savunacak mı, Galatasaray iktidarını paylaşma, Galatasaray'dan güç devşirme savaşını geleceğine teslim edecek mi, etmeyecek mi, Galatasaray bu fikir mücadelesini vermeden, bunu yönetimler içinde söylüyorum. Hiçbir yönetim Galatasaray'da bu iradeyi göstermediği müddetçe bu birlikteliği kolay kolay sağlayamaz. Onun için yeni yönetimlere destek olmak için bu fikir mücadele olarak içimizde vermek zorundayız. Dönemizde bize gösterdiğiniz saygı, sabır ve destek için hepinize teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, konuşmasının ardından salondan ayrıldı.