8 Aralık 2021 Çarşamba 14:22 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 14:22

Burak Elmas kimdir? sorusunun cevabı sarı kırmızılı taraftarın gündeminde yer alıyor. 1974'te İstanbul doğumlu olan Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi almıştır. Peki Burak Elmas kaç yaşında? Galatasaray Başkanı Burak Elmas ne iş yapıyor?

Galatasaray Kulübü'nün 38. başkanı olsan Burak Elmas, 1997 yılında 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak görevlendirildi. Mustafa Cengiz'in ilk döneminde ise Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği yapan Elmas, 19.06.2021 tarihinde yapılan seçimde 1541 oy alarak 38. Galatasaray başkanı seçildi. 22.06.2021 tarihinde görevi Mustafa Cengiz'den devraldı. İşte Burak Elmas'ın biyografisi.

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas, 1974 yılında İstanbul Şişli'de doğmuştur. Türk iş insanı, spor yöneticisi ve mevcut Galatasaray Başkanıdır.

BURAK ELMAS KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sezgin ve Saniye Elmas'ın oğlu olarak 19.04.1974 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde doğdu. Aslen Giresunlu olan burak elmas 47 yaşındadır. Burçin Elmas ve Burçak Elmas adında iki kardeşi bulunAN Elmasi Eski Galatasaray başkanlarından iş insanı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile evlendi.

1974'te İstanbul doğumlu olan Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi almıştır. Burak Elmas, iş hayatına Türkiye'nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlamıştır. Aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur.

2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde CEO görevini ifa eden ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, görev süresince önemli stratejik pozisyonlar üstlenmiştir.

Çalışma hayatı boyunca uluslararası birçok ortak girişimde görev aldığı şirketleri en üst pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yapmış ve 2020 yılında tüm görevlerinden ayrılmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas İngilizce ve Almanca bilmektedir.

BURAK ELMAS NE İŞ YAPIYOR?

Burak Elmas, halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Galatasaray Spor Kulübü'ndeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Burak Elmas, Profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumluyken, Türk futbol tarihinde Galatasaray ilk kez UEFA ve Süper Kupa'yı kazanmıştır. Burak Elmas 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de görev almıştır.