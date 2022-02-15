Hürriyet 15 Şubat 2022 Salı 09:40 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 09:40

Fatih Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent'in 5 maçta sadece 2 puan alabilmesi, Galatasaray'da yeniden teknik direktör arayışını gündeme getirirken, aday olarak öne çıkan isimlerin başında Okan Buruk geldi.

Buruk, konuyla ilgili sorulara, "Bana gelen bir şey yok. Zaten takımın başında bir teknik direktör var. Galatasaray'dan bir teklif gelirse buna 'hayır' deme lüksüm yok" cevabını verirken, sarı kırmızılılardan teklif gidecek gibi de görünmüyor.

BAZI YÖNETİCİLER YERLİ TEKNİK ADAM İSTEDİ

Domenec Torrent gönderilirse faturası ağır olacak! Nedeni ise Galatasaray Başkanı'ın Buruk'a yaklaşımı. Elmas'ın bu kararının gerekçesi ve perde arkası şöyle...

Galatasaray Yönetim Kurulu, Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra yaklaşık 1.5 ay önce yeni teknik direktörü belirlemek için bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Burak Elmas'ın bu iş için görevlendirdiği Işıtan Gün her ne kadar Domenec Torrent ile anlaşmış olsa da, bazı yöneticiler kulübün içinde bulunduğu şartlar nedeniyle 'şu aşamada yerli teknik adam' getirilmesinin daha doğru olacağını dile getirdi.

BURAK ELMAS, OKAN BURUK'U İSTEMİYOR

Bu görüşü savunanlar yerli teknik direktör olarak, ner ikisi de Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu efsanevi kadroda forma giyen Bülent Korkmaz ve Okan Buruk'u önerdi. Ancak başkan Elmas, Buruk'a kararlı biçimde karşı çıktı ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etti.

İşte Burak Elmas - Luis Campos zirvesinin perde arkası

2001'DE KAÇAN ŞAMPİYONLUK YÜZÜNDEN...

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Burak Elmas, Okan Buruk'a neden karşı olduğunu şöyle anlattı:

"2001'de Okan'ın İnter'e gidişini asla unutamam. Sezon bitmeden İnter'le anlaşınca takımın motivasyonu ve konsantrasyonu bozuldu. Bu yüzden üst üste 5. şampiyonluğu kaçırdık. O dönemde neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ben başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam."

TORRENT GİDERSE BÜLENT KORKMAZ

Elmas'nın bu net tavrı sonrası Torrent'le anlaşma yapılmasına karar verildi. İlk 5 maç itibarıyla bekleneni veremeyen Torrent'in ayrılması durumunda teklif götürülecek ismin Bülent Korkmaz olacağı belirtiliyor.